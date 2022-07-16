Общество 16.07.2022 в 13:00

В Бурятии у экс-депутата отобрали 3 миллиона рублей

Женщина не смогла доказать законность получения этих средств
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Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии у экс-депутата отобрали 3 миллиона рублей
Избираться депутатом опасно, даже районным. Ведь тогда придется рассказать органам, откуда у тебя деньги. Когда началась проверка сведений о доходах Людмилы Ч., избранной в райсовет Прибайкальского района, последняя решила сложить полномочия. Но было поздно: данные уже отправили в прокуратуру, потребовавшую изъять у женщины почти 10 млн рублей из-за отсутствия доказательств их законного получения.

В Прибайкальский районный Совет депутатов Людмила была избрана в 2018 году. Однако до конца срока она не досидела, в 2021 году  добровольно сложив полномочия.

В этом время отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений комитета специальных программ администрации главы и правительства Бурятии проводил проверку достоверности и полноты сведений о доходах женщины. Казалось бы, она больше не депутат, а значит,  зачем проверять?

Но, тем не менее, сведения были направлены в прокуратуру, где эту информацию сочли крайне любопытной. В итоге состоялась проверка, установив, что в 2020 году Людмила открыла шесть счетов, на которые поступило 14,3 млн рублей, что превышает сумму ее дохода (и несовершеннолетних детей) за последние три года.

В итоге прокурор Прибайкальского района обратился в суд, где потребовал обратить в доход государства 9,8 млн рублей, заработанных Людмилой как «имущество, в отношении которого не представлены  доказательства о законном его получении».

Правда, пока рассматривалось дело, запросы прокурора стали скромнее – в уточненных требованиях он просил взыскать уже 5,5 млн рублей.

«Согласно данным Пенсионного фонда, Федеральной налоговой службы, доход ответчицы за 2020 год составил 1 288 666 рублей (заработная плата, доход от педагогической и научной деятельности, социальные выплаты, пенсия, компенсация, связанная с исполнением депутатских полномочий). В ходе проверки ответчицей представлено три документа о кредитных договорах за период 2020 года на общую сумму 2 300 000 рублей, договор купли-продажи транспортного средства на сумму 893 500 рублей. Также установлено, что часть поступлений денежных средств на счета ответчицы составили внутренние переводы денежных средств между счетами в общей сумме 5 230 060,26 рубля», - рассказал прокурор в суде.

Все эти суммы из иска исключили, кроме продажи авто – оно оказалось зарегистрировано на другого человека. Однако окончательная сумма иска все еще оставалась высока, в связи с чем суд наложил арест на земельный участок, жилое помещение и банковские счета Людмилы.

Сама женщина, защищаясь в суде, рассказала, что ее банковской картой пользовался муж, а деньги, поступившие на нее, – доход от продажи рыбной продукции.

«Кроме того, ей поступали денежные средства от коллег на проведение различных мероприятий, на покупку рабочих тетрадей, от жителей села - на реконструкцию памятника и на другие общественные мероприятия», - объяснялась Людмила.

В результате расчетов и споров Прибайкальский районный суд принял решение взыскать в доход государства 3,7 млн рублей из-за отсутствия доказательств его законного получения. Но это был лишь первый раунд.

Второй состоялся в Верховном суде, и в итоге окончательная сумма снижена еще почти на миллион – до 2,9 млн рублей. Что, в общем-то, тоже немало. Но, по сравнению с изначальным требованием прокурора (9,8 млн), разница велика.

Продолжит ли Людмила «битву» в кассационной инстанции, пока неизвестно. Впрочем, решение уже вступило в законную силу, а значит, вот-вот придут приставы и потребуют должок.

Фото: «Номер один»
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доходы депутаты

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