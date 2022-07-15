В Улан-Удэ по просьбам жителей меняется маршрут движения автобуса №10. С 16 июля он будет ездить через площадь Советов, а не через ТК «Народный».Таким образом, маршрут 10 не будет проезжать четыре остановки - БГУ, Баня, ТК «Народный» и гостиница «Баргузин». Отметим, это разгрузит маршруты №55 и №77.Телефон «горячей линии» по работе городского пассажирского транспорта 45-45-53, - сообщает пресс-служба администрации города Улан-Удэ.