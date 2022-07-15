Дорога по проспекту Строителей готова на 60 процентов

В Улан-Удэ близится к завершению ремонт первого участка дороги по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» - проспекта Строителей, сообщили в городсколй администрации. Эта дорога активно используется горожанами и обеспечивает подъезд к больнице скорой медицинской помощи, школе №49, детским садам, парку «Юбилейный».«Было много пожеланий от автовладельцев, от наших врачей, чтобы сделать разворотную полосу рядом с БСМП, в том числе мы планируем сделать прорезиненное покрытие при переезде через трамвайные рельсы. Работы будут выполняться подрядчиками и управлением трамвая», - рассказал ранее мэр города Игорь Шутенков.К ремонту дороги протяженностью 2,212 км подрядная организация «Доринвест» приступила в конце апреля.На всей проезжей части уже новое двухслойное асфальтобетонное покрытие, недавно здесь нанесли дорожную разметку. Сейчас идет строительство тротуарных дорожек по проспекту и благоустройство территории.Улан-Удэ участвует в нацпроекте «Безопасные качественные дороги» уже пятый год. За это время приведено в порядок 120 км дорог. В этом году планируется отремонтировать 29 участков протяженностью 30 км. На масштабный ремонт выделено 700 млн рублей.Фото: ulan-ude-info.ru