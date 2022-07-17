Улан-Удэ стремится стать воротами в Азию

В 2022 году в Бурятии запланировали прибытие полмиллиона туристов. Такие радостные ожидания недавно прозвучали из уст министра туризма региона Алдара Доржиева. Отметим, что приезд такого рекордного числа туристов вполне реален: если международный аэропорт «Байкал» выполнит свои планы по открытию новых рейсов и увеличит их частоту в Москву, Новосибирск и Владивосток - главные направления из аэропорта Улан-Удэ, формирующие наибольший поток туристов.Вот только столица Монголии, на которую региональные чиновники возлагали большие надежды, оказалась в конце списка самых популярных направлений.Недавно министр туризма региона Алдар Доржиев заявил в региональных СМИ, что: «Улан-Удэ сейчас работает основным хабом для путешественников, планирующих поездки в Монголию, Японию и Южную Корею. Практически все жители Дальнего Востока и Сибири летают в эти страны через столицу Бурятии».Однако, судя по статистике, предоставленной международным аэропортом «Байкал», рейс «Улан-Удэ - Улан-Батор», выполняемый авиакомпанией Hunnu Air, так и не стал крупным воздушным мостом в Монголию. Судя по количеству перевезенных пассажиров (2797 пассажиров за полгода), он оказался в конце десятки городов, куда летают воздушные суда из главной бурятской воздушной гавани. И пока Улан-Батор как направление проигрывает другим российским аэропортам - например, новосибирское направление приняло в 20 раз большее количество туристов, чем монгольское, не говоря уже о Москве.Причин столь существенного отставания немало.- Когда в прошлом году после пандемии возобновились полеты в Улан-Батор, было немало ожиданий, что вот сейчас жители Бурятии поедут туда. Но там, по сути, мало что есть посмотреть с точки зрения туризма, и этот поток оказался минимальным. Кроме того, деловые связи между двумя городами достаточно слабые, и надежды на развитие бизнеса, в том числе совместного, не оправдались, - говорит улан-удэнский предприниматель Алексей Михайлов.Проблемы возникли и с точками продаж - западные сайты, через которые ранее наши туристы приобретали авиабилеты на международные рейсы, оказались заблокированными. Именно по этой причине пассажиры из западных областей РФ, которые могли бы использовать маршрут «Москва - Улан-Удэ - Улан-Батор», испытывают сложности с приобретением билетов. Что касается обратного потока, то еще несколько лет назад через Улан-Удэ летало очень много монгольских туристов (используя лоукостеры типа «Победа», что выходило гораздо дешевле, чем добираться до Москвы напрямую из Улан-Батора). И тогда рейс «Улан-Батор - Улан-Удэ» был востребован.Но сегодня этот поток невелик. Ведь если раньше монгольские туристы летели через Улан-Удэ в Москву и далее в Европу на относительно недорогом пути с помощью лоукостеров (в Монголии классических лоукостеров нет), то в связи с закрытием воздушных границ РФ с ЕС этот путь отпадает. Также снижение монгольского трафика связано и с очень сильно укрепившимся рублем, и со слабым монгольским тугриком, что невыгодно для туристов.И, разумеется, сильную конкуренцию главным воздушным воротам Бурятии составляет международный автомобильный переход «Кяхта - Алтан-Булак», куда ежедневно отправляются рейсовые автобусы. Правда, пассажиры в соцсетях жалуются, что уже при переезде на монгольскую сторону дороги от Алтан-Булака до Кяхты хронически ремонтируются и на протяжении нескольких часов они вынуждены глотать пыль». Впрочем, с запланированным окончанием ремонтных работ к концу лета автомобильное сообщение может составить еще большую конкуренцию аэропорту «Байкал».В целом юго-восточное направление из Улан-Удэ также «просело», когда S7 отменил в марте еженедельные рейсы «Улан-Удэ - Пхукет (Таиланд)» в связи с введенными западными санкциями.На этом фоне впечатляющие успехи демонстрирует западное направление. Четыре ежедневных рейса авиакомпании S7 в Москву и два в Новосибирск, заполняемые «под завязку», сделали свое дело.Существенный рост показал также Красноярск (плюс 7575 пассажиров), однако львиная доля прироста среди городов Дальневосточного федерального округа все же у Владивостока, куда был открыт рейс из аэропорта «Байкал», - за полугодие авиаторы перевезли 9857 пассажиров. Также неплохие объемы перевозок показывают Хабаровск (6879 пассажиров) и Якутск (4170).- Мы планируем за ближайшие пять лет увеличить пассажиропоток вдвое, и к 2027 году пассажиропоток воздушной гавани в столице Бурятии может достигнуть 1 млн человек, - продолжает директор международного аэропорта Дмитрий Гармаев.- Сейчас идем с ростом 11,6% к 2021 и 2019 годам.Как отметил Дмитрий Гармаев, в июне 2022 года аэропорт обслужил 58845 пассажиров, это на 10,6% больше, чем в июне 2021 года, и в этом году воздушная гавань планирует получить показатель в 600 тыс. перевезенных пассажиров.Между тем существенный рост пассажиропотока в аэропорту «Байкал» пока не слишком отражается на заполняемости гостиниц в Бурятии.- В этом году пока не ощущается рост числа туристов в регион, по крайней мере по экскурсионным программам этого не наблюдается: заказов значительно меньше, чем в 2021 году, так же как и наполняемость отелей и гостиниц не слишком впечатляющая, - сообщил председатель Бурятского республиканского союза туриндустрии Вячеслав Дмитриев. - Не исключено, что в условиях определенных экономических сложностей туристы, особенно из западных регионов страны, выбрали более близкие географически места для отдыха либо заняли выжидательную позицию.С этим мнением согласны и представители экспертного сообщества региона.- Рост пассажиропотока из аэропорта «Байкал» и разговоры о росте внутреннего туризма не означают, что это к нам в регион приезжает больше туристов, - полагает улан-удэнский эксперт в области туризма Андрей Измайлов. - Думаю, тут сыграло свою роль активное внедрение «дальневосточных» субсидий для пассажиров из нашего региона при перелетах в ту же Москву и регионы ДФО. Многие жители Бурятии после окончания периода антикоронавирусных блокировок решили более активно летать внутри страны, думаю, они и дают значительный рост пассажиропотока.При этом Виктор Измайлов отметил, что в этом году часть туристов, приезжающих в Бурятию (прежде всего на Байкал), выбрали в качестве средств размещения более дешевый частный сектор. Экономия распространяется на все, в том числе и на отдых.Благодаря федеральным субсидиям для регионов ДФО цены на билеты значительно снизились и объемы перевозок имеют тенденции к росту. Но и слишком быстрый рост приводит к дисбалансам. Так, в соцсетях Бурятии нередко появляются критические замечания относительно задержек с обработкой пассажиропотока и багажа. Старое здание аэропорта «Байкал» построено в далеком 1983 году и не соответствует современным требованиям. Не случайно полпред в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев в ходе своего последнего визита в Улан-Удэ поручил минвостокразвития РФ совместно с региональными властями проработать возможность оказания содействия инвестору в реализации проекта строительства нового здания аэровокзала. «Аэропорт надо реконструировать, красивому городу нужен комфортный аэропорт», – подчеркнул вице-премьер.Напомним, что первый камень в строительство нового здания аэровокзала был заложен еще в 2018 году, однако лишь недавно получена и утверждена вся проектно-сметная документация и пройдена госэкспертиза. Строительство нового здания должно начаться уже в этом году, если вопросы кредитования окончательно разрешатся.- В настоящий момент идет активная работа с Внешэкономбанком, и как только одобрят кредитную линию, будет объявлен конкурс на строительство здания нового терминала, - сообщил гендиректор аэропорта «Байкал».Новый терминал, согласно планам инвесторов из компании «Новопорт», рассчитан на увеличение перевозок до 683 тыс. человек к 2023 году, а его пропускная способность составит 400 пассажиров в час.Будем надеяться, что улан-удэнские воздушные ворота в Азию со временем действительно станут таковыми.Фото: «Номер один»