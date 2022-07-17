Жители Бурятии в очередной раз лишились техники из-за аварии

- В ЕДДС мне сказали, вы к главе обратитесь, она должна вам дать выписку о том, что было перенапряжение в сети. И на основании этого заявления можно решать вопрос с энергетиками. Но глава сказала, что ничего давать нам не намерена, - жалуется Виктория.







- Такая ситуация у нас не первый год. Когда ветер, дождь, град, снег, то есть любые погодные условия могут стать причиной аварии. Это давняя проблема в поселке, потому что воздушные линии и в целом все электросетевое хозяйство у нас давно непригодно к использованию. Столбы накренились. Порой висят на одних проводах. У многих электроопоры еле-еле стоят, скособочившись, прямо на огородах. Давным-давно пора привести в порядок все это, но нам отвечают, что нет средств, - говорит Татьяна Московская.







«Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» обслуживают электросетевое хозяйство в поселке Наушки по договору аренды. Собственником имущества является муниципалитет Кяхтинского района. В обязанности энергетиков входит текущий ремонт, обслуживание и поддержание сетей в рабочем состоянии. В то время как за обновление и модернизацию отвечает собственник», - отметили в Россети.





Тем временем критическая или даже опасная для жизни ситуация в многострадальном поселке Наушки может стать прототипом развития ситуации и по всей Бурятии. Как пояснили в Россетях, износ сетей по всей республике сейчас составляет в среднем от 70% до 80%.







Для кого-то гроза после долгой жары несет с собой долгожданное облегчение и прохладу. А вот для тех районов республики, где электросети дышат на ладан, непогода – это каждый раз реальная угроза. Так, после июльского дождя у многих жителей поселка Наушки сгорела техника. Холодильники, телевизоры, роутеры, насосы и прочие электроприборы - в каждой семье своя беда. Люди даже не надеются добиться возмещения ущерба, ведь подобное происшествие у них случается не впервые.Дымящиеся розетки и сломанная техника - все это жители Наушек уже проходили неоднократно. Вот и в начале июля начавшаяся гроза стала предвестником будущих серьезных неприятностей.- 2 июля началась гроза. В десятом часу вечера у нас в группе администрации в Viber пришло уведомление: «отключите электроприборы». Мы все выключили. А в два часа ночи электроэнергию дали. В начале седьмого утра я посмотрела, что больше никаких уведомлений не было, и подключила бытовую технику. И тут громкий щелчок - задымился холодильник, телевизор. У меня сосед работает на электростанции, я позвонила ему, он пришел с прибором замерить, сколько киловатт было на выходе. Оказалось - 440. Перенапряжение страшное. Я начала звонить в РЭС, но до них дозвониться невозможно, потом обращалась лично к главе поселка. Но она слушать или помогать нам абсолютно не хочет, - рассказывает жительница поселка Наушки Виктория.По словам Виктории, в единой диспетчерской службе (ЕДДС) ей пояснили, что нужно взять справку-подтверждение о произошедшей аварии у главы поселка.Как пояснили нашему изданию в администрации района, глава поселка не уполномочена предоставлять какие-либо справки в данной ситуации. Вместо этого администрация района выбросила в Viber-чат памятку для всех пострадавших о том, каким образом можно возместить ущерб за сломанную технику. После ее прочтения жителям ничего понятнее не стало.«Что делать, если сгорела бытовая техника? Позвонить диспетчеру и сообщить: Ф.И.О, адрес, точное время и дату скачка электричества, узнать фамилию диспетчера. Вызвать дежурную бригаду электриков. Они обязаны не позднее двух часов выехать, провести проверку, составить акт качества электроэнергии. Попросите заключение или его копию. Документ может понадобиться в суде. Затем обратиться в энергоснабжающую и управляющую организации. Они должны дать заключения о том, кто виноват в случившемся. Не позднее трех дней с момента обращения. Ущерб, причиненный неполадками в сети, нужно доказать. Необходимо заключение сервисного центра, что техника сгорела из-за скачка напряжения. Там же посчитают сумму ущерба исходя из стоимости «утраченной» техники с учетом износа. На основании этих документов можно требовать возмещения причиненного вреда, расходов на экспертизу», - написано в памятке, которую администрация района опубликовала в чате «Кяхта-инфо» и в том числе и переслала нашей редакции в качестве комментария и подспорья для пострадавших жителей.Однако жители поселка считают такую отписку не подмогой для защиты своих прав, а, скорее, издевательством.- Начнем с того, что нам сказали о том, что на пятой подстанции замыкание и, значит, там был ремонт. Почему после его окончания не проверили, не сделали замеры – все ли в порядке? Это сугубо их вина, ремонтников. А нас теперь заставляют ходить по кругу. Еще и обвиняют в чате, что мы «должны были сами принять меры предосторожности». О чем вообще идет речь? Я должна была бежать себе провода обрезать, что ли? Еще вот пишут нам: «не нервничайте». Это все словно издевательство над людьми выглядит. Что касается памятки. Начнем с того, что диспетчер не сообщает свои Ф.И.О., мол, персональные данные. Во-вторых, независимая экспертиза, как мне сказали, стоит порядка 27 тыс. рублей, а мне какой смысл ее делать, если я не знаю, выиграю ли суд? Да и нет таких денег у нас. В-третьих, что значит «ущерб выплатят с учетом износа»? Куда потом с этими крошечными деньгами? А сколько сейчас стоит техника в магазине, вы видели? В итоге я заплатила за ремонт телевизора 4500 рублей, холодильник починили сами, - сетует Виктория.По словам местной жительницы, проблема в том, что многие пострадавшие – малоимущие бабушки, матери-одиночки, и они сейчас не знают, как быть. У кого-то сгорели телевизоры, у кого-то холодильник, роутер, насос.- Очень много сгорело техники в поселке. Чтобы добиться возмещения ущерба, нужны юристы, суды, деньги, как тут бабушкам разобраться? А денег на покупку или ремонт новой техники у людей нет, - говорит Виктория.Жителей поселка пугает, что аварии и отключения света становятся в районе нормой. Доходит до того, что сельчане боятся любого ветерка – последствия могут быть самыми ужасными.В последний раз сообщения о такой же ситуации было совсем недавно – в январе от скачка напряжения пострадала сама Кяхта.«У нас на улице Пионерская одновременно во всех домах произошло замыкание, сгорела техника. Лично в нашем доме сначала удлинитель заполыхал. Как только мы его выдернули и потушили, в другой комнате огнем загорелся телевизор - с трудом потушили, перегорели TВ-приставки. Так страшно. Поговорили с соседями, у них то же самое. У кого-то компьютер сгорел и другая техника, у кого-то насос водяной и т. д. Сейчас соседи собираются ехать в РЭС и писать коллективное заявление», - писали напуганные жители Кяхты в местном чате.Пострадало также имущество кяхтинцев, проживающих на улицах Ленина, Рабочая и др.Экс-депутат Совета депутатов поселка Наушки Татьяна Московская говорит, что два-три года назад в Наушках произошло еще одно аналогичное ЧП, когда у людей на нескольких улицах также сгорела техника.Татьяна попыталась помочь жителям одной из улиц, но потерпела фиаско.- Написала в Россети, что при любой непогоде происходит обрыв проводов, люди живут без электричества до трех суток. Я не представляю, как в 21 веке можно так жить. Тем более у всех заранее куплен запас продуктов в холодильнике, все это приходит в негодность. Я написала, что на данной улице в большинстве своем проживают пенсионеры, инвалиды, матери-одиночки и при любом дуновении ветра они могут пострадать. На что нам ответили, что все электросетевое хозяйство принадлежит району, он и должен осуществлять ремонт, - рассказывает Татьяна.Похожий комментарий энергетики дали и нам.Не дали никакой надежды на светлое будущее и в администрации Кяхтинского района.- Причина аварии - перепад напряжения, произошел обрыв проводов из-за сильного ветра. ЧС не объявляли, поэтому как таковой помощи, наверное, не будет. Там единственное, есть порядок по возмещению ущерба через РЭС, мы давали людям информацию, - пояснила первый заместитель главы района Анна Болсохоева.Что касается комментария по поводу плачевного состояния всего электросетевого хозяйства в целом, чиновник посоветовала нам обратиться к своему коллеге – замглаве по инфраструктуре района. Однако Алексей Злыгостев посетовал, что в этом вопросе слишком много нюансов, и предпочел вовсе отказаться от любых комментариев.- Это относится к большинству районов, включая Кяхтинский, и даже к Улан-Удэ. В целом работа «Россети Сибирь – «Бурятэнерго» и других сетевых организаций финансируется из тарифов. Иных источников нет. Даже подтвержденные затраты за уже выполненные энергетиками работы не включаются в тариф (так как он не может расти более чем на 3% в год), а реструктуризируются на пять лет. Тарифный долг перед «Бурятэнерго» превысил 2,5 млн рублей. В текущих условиях все, что можно сделать, это поддерживать сети в рабочем состоянии и проводить ремонты. О масштабной модернизации, давно назревшей без государственных финансовых вливаний, к сожалению, говорить не приходится, - отметили в энергетической компании.Получается, ситуация тупиковая и ее решать никто не торопится. Тем временем люди находятся в реальной опасности и устали жить по несколько суток без света.- Чего мы ждем? Пожаров, ударов током, смертей? Как обычно, только после этого начнется активная работа. Только это будет работа над теми ошибками, которые уже никак не исправишь и назад не отмотаешь, - считают жители поселка Наушки.Фото: из личного архива Т. Московской