Общество 15.07.2022 в 16:38

Мусульмане Бурятии приглашают горожан на Курбан-байрам

Ярмарка-дегустация национальной кухни мусульман, богатый дастархан от народов Средней Азии и Поволжья и колоритная музыка

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Мусульмане Бурятии приглашают горожан на Курбан-байрам
В Улан-Удэ 19 июля на площади Революции состоится празднование Курбан-байрама. Мусульмане Бурятии приглашают гостей и жителей города на один из главных исламских праздников. Гостей праздника ждут ярмарка-дегустация национальной кухни мусульман, богатый дастархан от народов Средней Азии и Поволжья и колоритная этническая музыка. Начало празднования в 12:00, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Особенное место на празднике займут казаны настоящего плова, приготовленного на живом огне от узбеков, татар, таджиков, киргизов, афганцев и азербайджанцев Бурятии, которым угостят всех желающих. На празднике прозвучит колоритная этническая музыка Востока, благопожелания от национально-культурных общин и землячеств Дома дружбы народов, приветствие имама Центральной мечети столицы Бурятии.

Гости праздника смогут отведать сладости и другие национальные лакомства: баурсак и бешбармак от казахского культурного центра «Ата микен», плов, бал-каймак и санзу от Киргизского землячества, самсу и узбекские лепешки от «Узбекского землячества «Турон», чак-чак и эчпочмак от Автономии татар Бурятии, шакербуру и пахлаву от Автономии азербайджанцев Бурятии, а также разнообразные угощения народов Кавказа.

Курбан-байрам — долгожданный семейный праздник, к которому готовятся очень тщательно. Друг друга мусульмане в этот день приветствуют словами «Ид мубарак!», что в переводе с арабского означает «Благословенный праздник!».

Курбан-байрам не имеет постоянной даты, он проходит через 70 дней после окончания священного месяца Рамадан, который привязан к исламскому лунному календарю. Празднование продолжается три дня. В 2022 году Курбан-байрам выпал на 9 июля.

Фото: egov-buryatia.ru
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