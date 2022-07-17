Общество 17.07.2022 в 13:00

В Бурятии жители сгоревших домов рискуют встретить зиму на улице

Уже месяц десятки семей ютятся где придется
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Текст: Лариса Ситник
В Бурятии жители сгоревших домов рискуют встретить зиму на улице
В редакцию «Номер один» обратились жители северобайкальского поселка Новый Уоян. 3 июня там сгорели два многоквартирных дома. Полностью выгорело три квартиры, повреждено 15. Оставаться в залитых водой домах невозможно. Люди разъехались и просят о помощи.

Месяц бездействия

Напомним, 3 июня пожар охватил крыши двух трехэтажных многоквартирных жилых домов (по 28 квартир каждый) по улице Подбельского. В этих домах проживали 150 человек (из них 40 детей).

В тушении пожара участвовали шесть единиц техники, пожарный поезд и 27 человек. Площадь пожара составляла 800 квадратных метров. В Ново-Уоянской школе развернули пункт временного размещения для тех, кому некуда было пойти. В границах поселка тогда объявили режим ЧС.

Предположительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Глава Бурятии Алексей Цыденов распорядился создать правительственную комиссию для оказания помощи пострадавшим, выплаты компенсаций и восстановления жилых домов.

С момента обещаний и намерений прошло больше месяца, однако люди до сих пор не получили никаких компенсаций, не говоря о жилье. Но больше всего северян пугает неизвестность – скоро на Севере начнутся холода, а они останутся без жилья.

- Ни помощи как погорельцам, ни жилья. Неизвестно, что далее будет с нами, предлагают ужасное жилье без удобств. Во многих семьях есть малолетние дети. Почему такое отношение к людям, пострадавшим от пожара и потерявшим нажитое имущество?  У нас поселок приравнен к району Крайнего Севера. Уже июль, скоро детям в школу, а семьи ютятся на летних дачах у родственников или в таких домиках, которые только сараями можно назвать. Прошел месяц, нет никаких сдвигов, - обращаются к нам жители Нового Уояна.

Сажа и плесень

Погорельцы говорят, что их квартиры после пожара и тушения пришли в непригодное для жизни состояние. По их словам, на следующий день после пожара в поселке начались дожди и идут по сей день. Дома, оставшиеся без крыш, все это время заливает водой. На стенах и брошенных вещах завелась плесень.

- У меня кухонный гарнитур весь вздыбило, промок угловой диван с креслами, сейчас на них плесень, мебель ужасно воняет, стенка также пришла в негодность. У многих вместе с мебелью выгорели квартиры. У соседей сгорели полностью холодильник и стиральная машина. У меня титан сгорел, все остальное залито, везде сажа, вода, плесень, - рассказывает одна из пострадавших, обратившихся в редакцию.

По словам Елизаветы, пожар распространялся по вентиляции – огонь проникал в ванные и   туалеты, а оттуда по всей площади квартир.

- Многие не успели спасти животных. Люди выскакивали без вещей. После пожара жилье не предоставляют, говорят, что нет квартир. Я кое-как выбила себе ½ дома, но этот он аварийный, идет под снос. Там холодно, дверь не закрывается нормально, - рассказывает жительница поселка. – Мои соседи расселились кто где: у родственников на летних кухнях, одна семья так вообще живет в гараже.

Что интересно, сгоревшие дома построили в 2017 году по программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне БАМ». Людей начали заселять туда в 2018 году. Не все новоуоянцы хотели вселяться в домики сомнительного качества.

- У наших домов только облицовка красивая, внутри же все плохо. Плохая вентиляция, нет звукоизоляции. Очень тонкие стены, - отмечает Елизавета.

Ремонт и компенсации

Как оказалось, жалобы людей на плохое жилье, предлагаемое взамен сгоревшего, небезосновательны. Начальник отдела по ГО и ЧС администрации Северобайкальского района Андрей Печкин подтвердил, что в поселке практически отсутствует маневренный фонд.

- В Новом Уояне большой дефицит жилых площадей. Люди расселились к родственникам, а те, кто не мог определиться с местом проживания, жили в пункте временного размещения (ПВР) в школе поселка Новый Уоян, было организовано горячее трехразовое питание. Сейчас ПВР закрыт. Части пострадавших администрация смогла дать жилье – там, где освобождались муниципальные квартиры. Некоторым служебное жилье выделили работодатели. Всего в ПВР на момент открытия проживали девять человек, затем семь, на момент закрытия оставались две семьи, - говорит чиновник.

5 июля состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Бурятии. Там рассмотрели вопрос о выделении средств Северо-Байкальскому району на оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации. Было принято решение о выделении всем погорельцам, а это 144 человека, по 10 тыс. рублей из резервного фонда республики, - сообщил Андрей Печкин.

Также в правительстве обсуждается вопрос о материальной помощи в связи с частичной либо полной утратой имущества гражданам. В случае частичной утраты будет выплачено по 50 тыс.  рублей, в случае полной утраты – 100 тысяч.

Что касается сгоревших домов, их намерены отремонтировать. Основное заключение о возможности восстановления, объемах и суммах работ делает независимая комиссия.

- Комиссия работает, заключение отправят в правительство для рассмотрения возможности выделения денежных средств и определения источника, из которого они могут быть направлены. Только потом будет определен исполнитель работ, - подытожил Андрей Печкин.

Судя по всему, ждать, пока раскрутится бюрократическая машина, людям придется долго. Сейчас дома просто стоят под дождем и мокнут все больше. Погорельцы говорят, что недавно их перестали пускать в свои квартиры, чтобы забрать уцелевшие вещи, – опасно, отсыревшие перекрытия могут просто рухнуть. Зимовать, видимо, придется на улице.

Фото: из личного архива жителей поселка
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