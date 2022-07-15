Общество 15.07.2022 в 17:37
В Бурятии ипотека впала в спячку
Понижение ставок не ускорило темпов продажи жилья
Текст: Дмитрий Родионов
Значительное уменьшение интереса к ипотеке в республике наблюдается с апреля 2022 года. Когда в количественном выражении выдачи кредитов снизились в два раза по сравнению с предыдущим месяцем (454 кредита в апреле по сравнению с 1007 в мае).
По данным Сибирского ГУ Банка России, в мае падение продолжилось - российские банки выдали населению Бурятии всего 239 кредитов на жилье на сумму 778 млн рублей. Что в денежном выражении в четыре раза меньше, чем в марте. В мае же объем одобренных ипотечных кредитов оказался и вовсе минимальным с 2017 года. Что касается данных за июнь, то они пока обрабатываются.
«Квадраты» под давлением
Несмотря на существенное уменьшение ключевой ставки с 11% до 9,5% и удешевление ипотечного кредитования, население Бурятии не демонстрирует готовности брать на себя дополнительное финансовое бремя. В июле риелторы, надеясь на всплеск продаж, столкнулись с разочарованием – рост оказался вялым и нестойким. Как уже сообщалось, после значительного роста в конце февраля - до 20% - на сегодняшний день ставка кредитования вновь вернулась к докризисным значениям. Однако решение регулятора лишь немного подогрело рынок, поскольку на первый план вышла тотальная неуверенность населения в выборе жилищных стратегий и ограничений со стороны самих же банков.
«Банки не горят желанием выдавать ипотечные кредиты по новым ставкам, следуют повальные отказы клиентам. Более того, они вначале идут на одобрение кредита, указывая первоначальный взнос в 15 - 20%. Но когда люди показывают, что первоначальный вклад имеется, им сообщают, что выдают заключение об одобрении кредита лишь при внесении 35% от суммы кредита. Соответственно, граждане не могут ничего купить», - сообщила директор риелторского агентства «Альфа» Ирина Сокольникова.
По оценке аналитического агентства Frank RG, в целом по стране средний уровень одобрения ипотечных заявок в мае вырос с 37% до 42% по рыночным ипотечным программам, с 57% до 61% - по льготной ипотеке на новостройки. То есть одобрение получает лишь чуть более третьей части потенциальных заемщиков.
Неудивительно, что пустуют не только ипотечные отделы банков, но и МФЦ, где число сделок по ипотечным кредитам снизилось по сравнению с докризисными временами.
Спрос спасают сертификаты
По словам Ирины Сокольниковой, пока «спрос поддерживается благодаря «военным» сертификатам, выплатам военнослужащим и их семьям, детям-сиротам и некоторым другим категориями населения».
Что касается рынка первичного жилья, то, по данным сервиса Домклик от Сбербанка, количество ипотечных сделок с новостройками в РФ за месяц выросло на 32% и составило 7,1 тыс. Добавим, что доля ипотеки Сбербанка составляет свыше 50% в России.
Тем не менее экономисты полагают, что это нестойкое оживление и время масштабных покупок еще не пришло.
- Рынок недвижимости региона был значительно перегрет в 2021 и начале 2022 года, поэтому большинство тех, кто хотел купить квартиры, реализовали свое стремление. Сама по себе ипотечная ставка важна, но население республики в основной массе перешло в режим ожидания и пока не готово приобретать жилье в докризисных масштабах, - полагает улан-удэнский экономист Анатолий Масловский.
Экономист отмечает, что спрос «может начать восстанавливаться лишь к концу года, когда в Бурятии реализуют крупные инфраструктурные и социальные проекты 2022 года, а деньги поступят предприятиям и работникам компаний.
Дисконт в 20%
В то же время эксперт выразил опасение, что есть серьезный риск того, что к концу года «санкции начнут работать против российской экономики в связи с переориентацией западных энергорынков на другие страны». И тогда экономическая ситуация в стране значительно ухудшится, что еще сильнее ударит по потребительскому спросу.
Сегодня многие жители Бурятии находятся в ожидании прояснения ситуации с ценами, надеясь на их снижение со стороны застройщиков и продавцов жилья. Однако возросшая во время пандемии стоимость жилья становится неподъемной для россиян, а уровень их зарплат, хотя и при неплохой кредитной истории, не дает им возможности брать ипотеку даже на 30-летний срок.
Некоторые потенциальные заемщики надеются, что кризис будет как в 2014 году, позже цены скорректируются вниз, что позволит им прийти на рынок. А пока они копят на первоначальный взнос, говорят риелторы.
Федеральные эксперты также полагают, что до ноября 2022 года девелоперы могут снизить цены на квартиры в новостройках на 20 – 25% по разного рода акциям. Такой прогноз «Известиям» на днях озвучили эксперты компании Realiste. По их мнению, нынешняя ипотека под 7% «в одиночку» не способна вернуть спрос на жилье к прежним показателям. Нужно решение вопроса цены, она должна прийти в соответствие с сегодняшними реалиями. Ведь доходы населения не растут, более того, по данным Росстата, они упали на 3,1% в 2021 году и еще на 1,2% - в I квартале 2022-го. И это еще оптимистичные данные. «Для начала нового цикла роста рынку потребуется уйти в коррекцию примерно на 20 – 25% в этом году, тогда пойдут хорошие продажи», - сообщают в компании.
В Бурятии же большинство опрошенных экспертов считают, что заметного снижения цен (около 10% от пиковых в начале года) можно ожидать лишь при значительном ухудшении макроэкономики и росте безработицы. Пока же экономике более-менее удается держаться на плаву.
Однако для восстановления рынка важно, чтобы завершились известные геополитические конфликты, и тогда у людей появится уверенность в завтрашнем дне и понизится уровень опасений относительно своих доходов. Пока же динамика не слишком оптимистичная. Будущее в тумане, и инвесторы занимают выжидательную позицию.
Фото: pixabay.com
По данным Сибирского ГУ Банка России, в мае падение продолжилось - российские банки выдали населению Бурятии всего 239 кредитов на жилье на сумму 778 млн рублей. Что в денежном выражении в четыре раза меньше, чем в марте. В мае же объем одобренных ипотечных кредитов оказался и вовсе минимальным с 2017 года. Что касается данных за июнь, то они пока обрабатываются.
«Квадраты» под давлением
Несмотря на существенное уменьшение ключевой ставки с 11% до 9,5% и удешевление ипотечного кредитования, население Бурятии не демонстрирует готовности брать на себя дополнительное финансовое бремя. В июле риелторы, надеясь на всплеск продаж, столкнулись с разочарованием – рост оказался вялым и нестойким. Как уже сообщалось, после значительного роста в конце февраля - до 20% - на сегодняшний день ставка кредитования вновь вернулась к докризисным значениям. Однако решение регулятора лишь немного подогрело рынок, поскольку на первый план вышла тотальная неуверенность населения в выборе жилищных стратегий и ограничений со стороны самих же банков.
«Банки не горят желанием выдавать ипотечные кредиты по новым ставкам, следуют повальные отказы клиентам. Более того, они вначале идут на одобрение кредита, указывая первоначальный взнос в 15 - 20%. Но когда люди показывают, что первоначальный вклад имеется, им сообщают, что выдают заключение об одобрении кредита лишь при внесении 35% от суммы кредита. Соответственно, граждане не могут ничего купить», - сообщила директор риелторского агентства «Альфа» Ирина Сокольникова.
По оценке аналитического агентства Frank RG, в целом по стране средний уровень одобрения ипотечных заявок в мае вырос с 37% до 42% по рыночным ипотечным программам, с 57% до 61% - по льготной ипотеке на новостройки. То есть одобрение получает лишь чуть более третьей части потенциальных заемщиков.
Неудивительно, что пустуют не только ипотечные отделы банков, но и МФЦ, где число сделок по ипотечным кредитам снизилось по сравнению с докризисными временами.
Спрос спасают сертификаты
По словам Ирины Сокольниковой, пока «спрос поддерживается благодаря «военным» сертификатам, выплатам военнослужащим и их семьям, детям-сиротам и некоторым другим категориями населения».
Что касается рынка первичного жилья, то, по данным сервиса Домклик от Сбербанка, количество ипотечных сделок с новостройками в РФ за месяц выросло на 32% и составило 7,1 тыс. Добавим, что доля ипотеки Сбербанка составляет свыше 50% в России.
Рынок новостроек пока поддерживается ипотечными госпрограммами с весьма привлекательными ипотечными ставками в несколько процентов годовых.
Тем не менее экономисты полагают, что это нестойкое оживление и время масштабных покупок еще не пришло.
- Рынок недвижимости региона был значительно перегрет в 2021 и начале 2022 года, поэтому большинство тех, кто хотел купить квартиры, реализовали свое стремление. Сама по себе ипотечная ставка важна, но население республики в основной массе перешло в режим ожидания и пока не готово приобретать жилье в докризисных масштабах, - полагает улан-удэнский экономист Анатолий Масловский.
Экономист отмечает, что спрос «может начать восстанавливаться лишь к концу года, когда в Бурятии реализуют крупные инфраструктурные и социальные проекты 2022 года, а деньги поступят предприятиям и работникам компаний.
Дисконт в 20%
В то же время эксперт выразил опасение, что есть серьезный риск того, что к концу года «санкции начнут работать против российской экономики в связи с переориентацией западных энергорынков на другие страны». И тогда экономическая ситуация в стране значительно ухудшится, что еще сильнее ударит по потребительскому спросу.
Сегодня многие жители Бурятии находятся в ожидании прояснения ситуации с ценами, надеясь на их снижение со стороны застройщиков и продавцов жилья. Однако возросшая во время пандемии стоимость жилья становится неподъемной для россиян, а уровень их зарплат, хотя и при неплохой кредитной истории, не дает им возможности брать ипотеку даже на 30-летний срок.
Некоторые потенциальные заемщики надеются, что кризис будет как в 2014 году, позже цены скорректируются вниз, что позволит им прийти на рынок. А пока они копят на первоначальный взнос, говорят риелторы.
Федеральные эксперты также полагают, что до ноября 2022 года девелоперы могут снизить цены на квартиры в новостройках на 20 – 25% по разного рода акциям. Такой прогноз «Известиям» на днях озвучили эксперты компании Realiste. По их мнению, нынешняя ипотека под 7% «в одиночку» не способна вернуть спрос на жилье к прежним показателям. Нужно решение вопроса цены, она должна прийти в соответствие с сегодняшними реалиями. Ведь доходы населения не растут, более того, по данным Росстата, они упали на 3,1% в 2021 году и еще на 1,2% - в I квартале 2022-го. И это еще оптимистичные данные. «Для начала нового цикла роста рынку потребуется уйти в коррекцию примерно на 20 – 25% в этом году, тогда пойдут хорошие продажи», - сообщают в компании.
В Бурятии же большинство опрошенных экспертов считают, что заметного снижения цен (около 10% от пиковых в начале года) можно ожидать лишь при значительном ухудшении макроэкономики и росте безработицы. Пока же экономике более-менее удается держаться на плаву.
Однако для восстановления рынка важно, чтобы завершились известные геополитические конфликты, и тогда у людей появится уверенность в завтрашнем дне и понизится уровень опасений относительно своих доходов. Пока же динамика не слишком оптимистичная. Будущее в тумане, и инвесторы занимают выжидательную позицию.
Фото: pixabay.com
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