В Бурятии ипотека впала в спячку

Рынок новостроек пока поддерживается ипотечными госпрограммами с весьма привлекательными ипотечными ставками в несколько процентов годовых.





Значительное уменьшение интереса к ипотеке в республике наблюдается с апреля 2022 года. Когда в количественном выражении выдачи кредитов снизились в два раза по сравнению с предыдущим месяцем (454 кредита в апреле по сравнению с 1007 в мае).По данным Сибирского ГУ Банка России, в мае падение продолжилось - российские банки выдали населению Бурятии всего 239 кредитов на жилье на сумму 778 млн рублей. Что в денежном выражении в четыре раза меньше, чем в марте. В мае же объем одобренных ипотечных кредитов оказался и вовсе минимальным с 2017 года. Что касается данных за июнь, то они пока обрабатываются.Несмотря на существенное уменьшение ключевой ставки с 11% до 9,5% и удешевление ипотечного кредитования, население Бурятии не демонстрирует готовности брать на себя дополнительное финансовое бремя. В июле риелторы, надеясь на всплеск продаж, столкнулись с разочарованием – рост оказался вялым и нестойким. Как уже сообщалось, после значительного роста в конце февраля - до 20% - на сегодняшний день ставка кредитования вновь вернулась к докризисным значениям. Однако решение регулятора лишь немного подогрело рынок, поскольку на первый план вышла тотальная неуверенность населения в выборе жилищных стратегий и ограничений со стороны самих же банков.«Банки не горят желанием выдавать ипотечные кредиты по новым ставкам, следуют повальные отказы клиентам. Более того, они вначале идут на одобрение кредита, указывая первоначальный взнос в 15 - 20%. Но когда люди показывают, что первоначальный вклад имеется, им сообщают, что выдают заключение об одобрении кредита лишь при внесении 35% от суммы кредита. Соответственно, граждане не могут ничего купить», - сообщила директор риелторского агентства «Альфа» Ирина Сокольникова.По оценке аналитического агентства Frank RG, в целом по стране средний уровень одобрения ипотечных заявок в мае вырос с 37% до 42% по рыночным ипотечным программам, с 57% до 61% - по льготной ипотеке на новостройки. То есть одобрение получает лишь чуть более третьей части потенциальных заемщиков.Неудивительно, что пустуют не только ипотечные отделы банков, но и МФЦ, где число сделок по ипотечным кредитам снизилось по сравнению с докризисными временами.По словам Ирины Сокольниковой, пока «спрос поддерживается благодаря «военным» сертификатам, выплатам военнослужащим и их семьям, детям-сиротам и некоторым другим категориями населения».Что касается рынка первичного жилья, то, по данным сервиса Домклик от Сбербанка, количество ипотечных сделок с новостройками в РФ за месяц выросло на 32% и составило 7,1 тыс. Добавим, что доля ипотеки Сбербанка составляет свыше 50% в России.Тем не менее экономисты полагают, что это нестойкое оживление и время масштабных покупок еще не пришло.- Рынок недвижимости региона был значительно перегрет в 2021 и начале 2022 года, поэтому большинство тех, кто хотел купить квартиры, реализовали свое стремление. Сама по себе ипотечная ставка важна, но население республики в основной массе перешло в режим ожидания и пока не готово приобретать жилье в докризисных масштабах, - полагает улан-удэнский экономист Анатолий Масловский.Экономист отмечает, что спрос «может начать восстанавливаться лишь к концу года, когда в Бурятии реализуют крупные инфраструктурные и социальные проекты 2022 года, а деньги поступят предприятиям и работникам компаний.В то же время эксперт выразил опасение, что есть серьезный риск того, что к концу года «санкции начнут работать против российской экономики в связи с переориентацией западных энергорынков на другие страны». И тогда экономическая ситуация в стране значительно ухудшится, что еще сильнее ударит по потребительскому спросу.Сегодня многие жители Бурятии находятся в ожидании прояснения ситуации с ценами, надеясь на их снижение со стороны застройщиков и продавцов жилья. Однако возросшая во время пандемии стоимость жилья становится неподъемной для россиян, а уровень их зарплат, хотя и при неплохой кредитной истории, не дает им возможности брать ипотеку даже на 30-летний срок.Некоторые потенциальные заемщики надеются, что кризис будет как в 2014 году, позже цены скорректируются вниз, что позволит им прийти на рынок. А пока они копят на первоначальный взнос, говорят риелторы.Федеральные эксперты также полагают, что до ноября 2022 года девелоперы могут снизить цены на квартиры в новостройках на 20 – 25% по разного рода акциям. Такой прогноз «Известиям» на днях озвучили эксперты компании Realiste. По их мнению, нынешняя ипотека под 7% «в одиночку» не способна вернуть спрос на жилье к прежним показателям. Нужно решение вопроса цены, она должна прийти в соответствие с сегодняшними реалиями. Ведь доходы населения не растут, более того, по данным Росстата, они упали на 3,1% в 2021 году и еще на 1,2% - в I квартале 2022-го. И это еще оптимистичные данные. «Для начала нового цикла роста рынку потребуется уйти в коррекцию примерно на 20 – 25% в этом году, тогда пойдут хорошие продажи», - сообщают в компании.В Бурятии же большинство опрошенных экспертов считают, что заметного снижения цен (около 10% от пиковых в начале года) можно ожидать лишь при значительном ухудшении макроэкономики и росте безработицы. Пока же экономике более-менее удается держаться на плаву.Однако для восстановления рынка важно, чтобы завершились известные геополитические конфликты, и тогда у людей появится уверенность в завтрашнем дне и понизится уровень опасений относительно своих доходов. Пока же динамика не слишком оптимистичная. Будущее в тумане, и инвесторы занимают выжидательную позицию.Фото: pixabay.com