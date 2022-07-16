Общество 16.07.2022 в 08:16

В Бурятии медикам, работающим с COVID-19, добавят 25% к окладам

Однако прежние, более существенные стимулирующие выплаты с 1 июля отменяются
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Текст: Номер один
В Бурятии медикам, работающим с COVID-19, добавят 25% к окладам
В Бурятии ситуация с коронавирусной инфекцией значительно улучшилась, начиная с зимы 2022 года. Ежесуточно регистрируется лишь 20-30 новых случаев ковида в регионе. При этом тяжесть заболеваний значительно уменьшилась и перепрофилированные ранее стационары остались без больных. 

В результате федеральные власти решили сэкономить и скорректировать выплаты медикам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19. С 1 июля они будут получать лишь фиксированную надбавку к окладу в размере 25%. А ранее действовавший порядок стимулирующих выплат (до 100% от зарплаты) -  приостанавливается до конца года. Также отменяются и дополнительные страховые гарантии медикам, пострадавших от вируса. 

А сами компенсационные выплаты в размере 25% оклада устанавливаются согласно  постановления правительства РФ № 1268 от 15.07.2022 г. 

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