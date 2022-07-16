В Улан-Удэ волонтеры убрались на глазах у «Матери Бурятии»

Сегодня волонтёры АНО "Событие" ликвидировали ещё одну замусоренную локацию Улан-Удэ.Старый Селенгинский мост продолжает соединять 2 берега, весь город и судьбы людей. Мост на берегу реки давно стал излюбленным местом отдыха. Вот только живописнейшее место в городе улан-удэнцы превращают в место для алковечеринок. Сюда под покровом ночи приезжают любители спиртного, оставляя после себя тонны разнообразного мусора.- Мы нашли сотни бутылок из-под алкоголя, гектары окурков, центнеры пачек элитных и дешевых окурков от сигарет. И главное среди всего этого прибрежного беспорядка горделиво стояла пустая бутылки Хеннесси, неподалёку валялись 2 белых новеньких бюстгальтера и сим-карта. А ведь весь этот духовный беспредел творится на глазах у "Матери Бурятии"! – отмечает экоактивист, лидер АНО «Событие» Чингис Болотов.Волонтеры собрали 77 мешков «потерянной совести». Но зато улан-удэнцы обрели надежду на чистое будущее нашего города. Ведь на уборку пришли самые маленькие волонтеры Улан-Удэ, в очередной раз взяв в свои хрупкие руки ответственность за некоторых безответственных взрослых. А значит еще не все потеряно!