Общество 16.07.2022 в 17:20

В Улан-Удэ за неделю автомобилисты сбили 6 ограждений

Виновникам придется заплатить за ущерб порядка полмиллиона рублей
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ за неделю автомобилисты сбили 6 ограждений
Дорожные ограждения предупреждают серьезные последствия аварий, но в результате ДТП они часто оказываются искорёженными. Отвечает за содержание дорожный ограждений МБУ «Комбинат по благоустройству». Только с начала недели мобильные бригады для обеспечения безопасности дорожного движения оперативно восстановили 6 ограждений, поврежденных в результате ДТП.

С начала 2022 года в результате дорожно-транспортных происшествий повреждено 176 метров дорожный ограждений. Комбинат предъявил 33 претензии в адрес автовладельцев, виновных в порче городского имущества.

- Общая сумма ущерба составила 489 тыс.руб., возмещен ущерб на сумму 296 тыс. руб. Взыскания по остальным требованиям продолжаются, - сообщил и.о. главного инженера Комбината по благоустройству Сергей Ермоев. 

Отметим, что в случае, если виновник ДТП решил скрыться с места наезда или сноса дорожного ограждения, то это действие по закону расценивается как оставление места аварии, за что виновнику ДТП грозит лишение водительских прав на 12–18 месяцев или арест до 15 суток. 

Если вы стали свидетелем ДТП с участием дорожных ограждений, просим вас незамедлительно сообщить информацию в ГИБДД по номеру: 29-29-02. 

Либо в круглосуточную диспетчерскую Комбината по тел.: 44-46-77.
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