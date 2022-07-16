Общество 16.07.2022 в 19:22
Жители Улан-Удэ снова жалуются на сборища алкоголиков в общественных местах
Отдохнуть на скамейках или прогуляться с детьми в парках и скверах порой просто невозможно
Текст: Номер один
В паблике «Аноним 03» в очередной раз горожане жалуются на засилье в парках алкоголиков, которые не стесняются средь бела дня употреблять спиртное на виду у всех.
«Сколько это может продолжаться? Сборище алкоголиков и алкоголичек! Сквер "Космос ", Шишковка, ул. Гагарина. С 7ч. утра уже сидят и до самого вечера. Все загадили. Мимо не пройти, к памятнику не подойти, на скамейку не присесть. Разберитесь уже кто-нибудь с этим!!! Ведешь ребенка в Детский сад или из сада, и такая картина», - пишет автор поста.
Напомним, о данной проблеме горожане сообщают не впервые. Мы уже писали о том, что улан-удэнцы жалуются на то, что во многих парках и скверах города на лавочках спят бомжи, урны переполнены, а памятники загажены птичьим пометом.
«Сколько это может продолжаться? Сборище алкоголиков и алкоголичек! Сквер "Космос ", Шишковка, ул. Гагарина. С 7ч. утра уже сидят и до самого вечера. Все загадили. Мимо не пройти, к памятнику не подойти, на скамейку не присесть. Разберитесь уже кто-нибудь с этим!!! Ведешь ребенка в Детский сад или из сада, и такая картина», - пишет автор поста.
Напомним, о данной проблеме горожане сообщают не впервые. Мы уже писали о том, что улан-удэнцы жалуются на то, что во многих парках и скверах города на лавочках спят бомжи, урны переполнены, а памятники загажены птичьим пометом.
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