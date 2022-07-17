Цирк Бурятии выиграл грант минкультуры РФ на прокат спектакля «Zam-Life»

В Улан-Удэ со 2 по 4 августа в физкультурно-спортивном комплексе вновь покажут пластический цирковой спектакль «Zam-Life» (возрастное ограничение 12+). Его постановка стала возможной благодаря грантовой поддержке министерств культуры России и Бурятии в сотрудничестве с компанией ООО «Неомьюзик». А сейчас Цирк Бурятии совместно с иркутской компанией ООО «Никс-Иркутск» выиграл грант в 10 мн рублейуже на прокат спектакля, сообщили в минкультуры республики.В сюжетную линию вплетены уникальные цирковые номера, представленные в лучших традициях нашего цирка. Думаю, что зрителям Забайкальского края и Монголии спектакль точно понравится, - говорит министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.Напомним, что в 2021 году государственный цирк Бурятии совместно с компанией ООО «Неомьюзик» выиграл грант на сумму более 6,6 млн рублей. Такое решение принял Экспертный совет по проведению анализа и оценки заявок на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета. Эту субсидию Бурятия получает в рамках поддержки творческой деятельности организаций отдельных видов искусств. На эти средства цирковые Бурятии не только создали новую программу, но и приобрели проектор.«Недавно ребята вышли из отпуска, готовимся к прокату спектакля. Конечно, это большая ответственность перед зрителем. А на сумму выигранного гранта также планируем приобрести еще один лазерный проектор», - говорит директор цирка Бурятии Наталья Борисова.Проект «Zam-Life» (Путь - жизнь) - пластический цирковой спектакль-мистерия в одном действии, которое не вписывается в рамки ни одного существующего циркового жанра. В нем стираются границы между драматическим и физическим театром, цирком и хореографией, где трюки - не просто эффектные приемы, но средство повествования и раскрытия внутреннего мира персонажей.Главный режиссер, автор идеи Олег Юмов, художественный руководитель проекта, режиссер-постановщик Туяна Догданова.Фото: минкультуры Бурятии