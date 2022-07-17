В Мухоршибирском районе после капремонта откроется Новозаганская школа

Капитальный ремонт проводится в средней школе села Новый Заган Мухоршибирского района. В рамках госпрограммы «Модернизация школьной системы образования» на ремонт в трехэтажном здании с 35-летней историей выделено более 88,4 млн рублейВедутся общестроительные работы, обновление системы отопления, канализации, отделочные работы во всех помещениях и кабинетах, замена потолков и полов, монтаж пожарной сигнализации, ремонт санузлов, пищеблоков, подвальных помещений, спортивных сооружений, полная замена кровли, утепление и обшивка фасада. Ход работ ценил Глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщили в пресс-службе правительства республики.«Школа проходит даже не капремонт, а реновацию или конструкцию. Меняется вся внутренняя отделка, меняются полы. В общем - существенное обновление школы. По сути, жители получают новую школу. Поскольку объем работы большой, работы были начаты пораньше, ещё по весне, до окончания учебного периода. И сейчас очень сжатые сроки, а объём работы ещё большой. Поговорили с подрядчиком, чтобы он повысил темпы, потому что к 1 сентября нужно открываться. Помимо самого ремонта в школе идет обновление оборудования. Времени осталось - месяц, сейчас задача подрядчика и района - успеть до 1 сентября», - отметил глава Бурятии.Представитель подрядчика Михаил Лаврин заверил, что ремонт идет по плану, на сегодня выполнено 70% от общего объема работ. На объекте постоянно задействовано от 35 до 50 человек.В обновленной школе откроется 19 кабинетов для занятий, два кабинета информатики, две мастерских, спортивный зал площадью 289 кв.м, библиотека, актовый зал и столовая на 100 посадочных мест.«Необходимость ремонта назрела, и, наконец, нам посчастливилось попасть в программу модернизации школьной системы образования. Мы счастливы и рады такой возможности! Ранее были, конечно, проблемы. Частичный ремонт проводили, где-то латали. В целом же, здание не соответствовало тем нормам, которые предъявляются сейчас школам. Сегодня мы приводим всё в соответствие», - рассказала директор новозаганской школы Наталья Иванова.Фото: egov-buryatia.ru