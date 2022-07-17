Общество 17.07.2022 в 11:51

В Мухоршибирском районе после капремонта откроется Новозаганская школа

Ремонт идет по плану, на сегодня выполнено 70% от общего объема работ, на объекте постоянно трудятся до 50 человек
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В Мухоршибирском районе после капремонта откроется Новозаганская школа
Капитальный ремонт проводится в средней школе села Новый Заган Мухоршибирского района. В рамках госпрограммы «Модернизация школьной системы образования» на ремонт в трехэтажном здании с 35-летней историей выделено более 88,4 млн рублей

Ведутся общестроительные работы, обновление системы отопления, канализации, отделочные работы во всех помещениях и кабинетах, замена потолков и полов, монтаж пожарной сигнализации, ремонт санузлов, пищеблоков, подвальных помещений, спортивных сооружений, полная замена кровли, утепление и обшивка фасада. Ход работ ценил Глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщили в пресс-службе правительства республики.
  
«Школа проходит даже не капремонт, а реновацию или конструкцию. Меняется вся внутренняя отделка, меняются полы. В общем - существенное обновление школы. По сути, жители получают новую школу. Поскольку объем работы большой, работы были начаты пораньше, ещё по весне, до окончания учебного периода. И сейчас очень сжатые сроки, а объём работы ещё большой. Поговорили с подрядчиком, чтобы он повысил темпы, потому что к 1 сентября нужно открываться.  Помимо самого ремонта в школе идет обновление оборудования. Времени осталось - месяц, сейчас задача подрядчика и района - успеть до 1 сентября», - отметил глава Бурятии.

Представитель подрядчика Михаил Лаврин заверил, что ремонт идет по плану, на сегодня выполнено 70% от общего объема работ. На объекте постоянно задействовано от 35 до 50 человек.
В обновленной школе откроется 19 кабинетов для занятий, два  кабинета информатики, две мастерских, спортивный зал площадью 289 кв.м, библиотека, актовый зал и столовая на 100 посадочных мест.

«Необходимость ремонта назрела, и, наконец, нам посчастливилось попасть в программу модернизации школьной системы образования. Мы счастливы и рады такой возможности! Ранее были, конечно, проблемы. Частичный ремонт проводили, где-то латали. В целом же, здание не соответствовало тем нормам, которые предъявляются сейчас школам. Сегодня мы приводим всё в соответствие», - рассказала директор новозаганской школы Наталья Иванова.

Фото: egov-buryatia.ru                            
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