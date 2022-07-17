Общество 17.07.2022 в 12:12

Купит кто билетов пачку…

Даже выиграв 10 млн долларов, россияне продолжат работать
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Текст: Номер один
Купит кто билетов пачку…
Каждый пятый россиянин с той или иной периодичностью играет в лотереи (22%). Большинство россиян декларируют, что в лотереи не играют (78%), сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представил данные опроса о том, сколько россиян играют в лотереи и как поступят в случае крупного выигрыша.

Сегодня это занятие носит скорее эпизодический характер: 16% участвуют в розыгрышах несколько раз в год и реже. Азартных больше среди жителей Уральского и Приволжского федеральных округов (33% и 26% соответственно).

Вера в удачу и пристрастие к лотереям связаны друг с другом. Среди регулярных лотерейщиков верят в удачу 68%, что в 1,6 раза выше в сравнении с теми, кто не играет в лотереи (42%).

Кто играет в лотереи?

Тех, кто регулярно пытает удачу в лотереи, в стране не более 6%. С большей долей вероятности за покупкой лотерейного билета можно встретить россиян старшего возраста (8%); имеющих неполное среднее образование (10%); граждан с плохим материальным положением (8%); жителей городов-миллионников (9%); а также тех, кто не пользуется интернетом (7%).

Эпизодических лотерейщиков, покупающих билеты раз в год и реже, больше среди 35-44-летних (19%); имеющих средний уровень дохода (18%).

Не играющих в лотерею россиян отличают юный возраст (среди молодежи 18-24 лет 85% не участвуют в лотереях); хорошее материальное положение (81%); проживание в Москве и Санкт-Петербурге (80%).

Работа не волк?

В случае гипотетического выигрыша в десять миллионов долларов большинство работающих граждан продолжили бы работать (82%, +29 п.п. к данным десятилетней давности). Десять лет назад только половина работающих предполагали, что, располагая крупной суммой, сохранят постоянную занятость (53%), 38% сообщали, что в случае джекпота уволятся — десять лет спустя эти планы есть у вдвое меньшей доли россиян: только 16% готовы уволиться в этой ситуации.

Мотивация к труду в случае крупного выигрыша в лотерею выше у женщин (84%); граждан до 45 лет (85%-87%), работающих россиян с высшим образованием (83%); с хорошим материальным положением (84%). По-видимому, работа для этой группы — не только источник заработка на жизнь, но и способ самореализации, развития в профессии, построения карьеры, а для женщин еще и возможность найти свое призвание за рамками семьи.

Фото: МВД по Бурятии
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лотереи выигрыш опрос

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