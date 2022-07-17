Общество 17.07.2022 в 19:39

Рубль укрепляет позиции в качестве средства хранения сбережений

Рейтинг народного доверия к валютам: доверие к доллару и евро опустилось к показателям 2015 года
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Текст: Номер один
Рубль укрепляет позиции в качестве средства хранения сбережений
Лучшей валютой для хранения накоплений рубль россияне называют почти в два раза чаще, чем в январе. В опросе портала SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Держать в рублях все сбережения или их часть сегодня считают допустимым 57% россиян. У доллара и евро более чем в два раза меньше поклонников (26 и 21% соответственно).

Уровень народного доверия к американской и европейской валютам сейчас столь же низкий, как в апреле 2015 года, когда их курс резко обвалился. Число сторонников рубля тогда было близко к максимальным значениям (69%), сейчас же уровень доверия к национальной валюте соответствует среднему значению за восемь лет. С января этого года число сторонников рубля выросло более чем на четверть, сторонников доллара — снизилось более чем в 1,5 раза, а евро — более чем в два раза.

Лучшей валютой для хранения накоплений евро называет минимальное за 15 лет число россиян (всего 5%), доллар считают таковым 12% (что чуть ниже среднего значения с 2007 года), рубль — 43% (почти в два раза больше, чем в январе этого года, и выше средних значений за 15 лет).

Фото: unsplash.com
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