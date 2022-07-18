В Бурятии проверят систему оповещения

20 июля после 10 часов в республике намечено провести комплексную техническую проверку региональной автоматизированной системы оповещения, а также аналогичных муниципальных систем. Начнут передавать сообщения через уличные громкоговорители, с помощью соответствующих объявлений, размещаемых телеканалами и т. д.Ориентировочно, в 10 часов 43 минуты жители Бурятии услышат (а также увидят на телеэкранах) предупреждение такого рода: «Внимание всем! Идет проверка системы оповещения! Соблюдайте спокойствие!».По словам организаторов, для передачи предупреждения свое вещание прервут десять телевизионных и радиовещательных каналов.Отметим, подобные проверки системы проходят регулярно.Фото: «Номер один»