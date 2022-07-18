Общество 18.07.2022 в 11:46

В Бурятии проверят систему оповещения

Граждан призывают не беспокоиться
A- A+
Текст: Петр Санжиев
В Бурятии проверят систему оповещения
20 июля после 10 часов в республике намечено провести комплексную техническую проверку региональной автоматизированной системы оповещения, а также аналогичных муниципальных систем. Начнут передавать сообщения через уличные громкоговорители, с помощью соответствующих объявлений, размещаемых телеканалами и т. д.

Ориентировочно, в 10 часов 43 минуты жители Бурятии услышат (а также увидят на телеэкранах) предупреждение такого рода: «Внимание всем! Идет проверка системы оповещения! Соблюдайте спокойствие!».

По словам организаторов, для передачи предупреждения свое вещание прервут десять телевизионных и радиовещательных каналов.

Отметим, подобные проверки системы проходят регулярно.

Фото: «Номер один»

Все новости

Более 100 активистов Улан-Удэ приняли участие в III республиканском фестивале ТОСов
18.07.2022 в 11:55
В Бурятии проверят систему оповещения
18.07.2022 в 11:46
Антироссийские санкции ударили по боксерскому турниру в Улан-Удэ
18.07.2022 в 11:16
Налоговый вычет за ремонт
18.07.2022 в 11:00
В Бурятии 12-летняя девочка впала в кому после автоаварии
18.07.2022 в 10:51
Житель Бурятии расстрелял двух односельчан
18.07.2022 в 10:17
В Бурятии пьяный тракторист раздавил выпавшего из кабины пассажира
18.07.2022 в 10:05
Пьяный житель Бурятии отказался платить за разбитый в магазине арбуз
18.07.2022 в 09:56
В Бурятии назначен новый прокурор по надзору за колониями
18.07.2022 в 09:12
Рубль укрепляет позиции в качестве средства хранения сбережений
17.07.2022 в 19:39
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 июля

Читайте также
Более 100 активистов Улан-Удэ приняли участие в III республиканском фестивале ТОСов
Городские власти активно поддерживают это общественное движение
18.07.2022 в 11:55
Налоговый вычет за ремонт
Можно ли вернуть налог, если пенсионер решил поменять окна в своей квартире?
18.07.2022 в 11:00
Рубль укрепляет позиции в качестве средства хранения сбережений
Рейтинг народного доверия к валютам: доверие к доллару и евро опустилось к показателям 2015 года
17.07.2022 в 19:39
В Бурятии жители сгоревших домов рискуют встретить зиму на улице
Уже месяц десятки семей ютятся где придется
17.07.2022 в 13:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru