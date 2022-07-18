Общество 18.07.2022 в 11:55

Более 100 активистов Улан-Удэ приняли участие в III республиканском фестивале ТОСов

Городские власти активно поддерживают это общественное движение
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Текст: Константин Воронов
Более 100 активистов Улан-Удэ приняли участие в III республиканском фестивале ТОСов
Фестиваль прошел в Мухоршибири в субботу в рамках празднования 95-летия Мухоршибирского района. Мэр города Игорь Шутенков представил улан-удэнскую выставку комиссии под председательством главы Бурятии Алексея Цыденова и рассказал о работе городских ТОСов. Он отметил, что сейчас в столице Бурятии работает 95 ТОСов, из них 29 организованы в границах многоквартирных жилых домов.

– Это неравнодушные и активные люди, которые хотят изменить жизнь в лучшую сторону. По инициативе ТОСовцев при поддержке города строятся водоводы, памятники, открываются клубы и досуговые центры. ТОСы делают жизнь нашего города лучше. Общественники знают все проблемные моменты на своих территориях. Сначала начиналось с решения небольших вопросов, а сейчас предлагаются большие инициативы, – подчеркнул Игорь Шутенков.


Общественники приняли участие в обсуждении вопросов круглого стола и семинарах, а также в параде и театрализованном представлении «С юбилеем, любимый район!», презентовали свои арт-выставки и показали свое мастерство в творческом конкурсе.

На арт-выставке все могли убедиться, насколько талантливы ТОСовцы. Тут и глиняная посуда, украшения из бисера, картины и предметы одежды из валяной шерсти, унты, цветочные композиции, мыло ручной работы и многое другое. Все они сделаны руками местных жителей и отражают культурные особенности районов Бурятии.


– В Улан-Удэ мы активно поддерживаем ТОСы. Есть специальное Управление по развитию гражданских инициатив, свои программы, свой грантовый конкурс для ТОСов. В постоянном режиме встречаемся с активистами, в прямом режиме решаем хозяйственные вопросы: где-то нужно отгрейдировать, отсыпать, где-то нужно перенести остановку, организовать работу по вывозу мусора. Мы через ТОСы получаем сигналы и решаем их, – отметил заместитель мэра Николай Намсараев.


Во время проведения специальной военной операции на Украине активисты ТОС начали сбор помощи военнослужащим. В апреле было собрано и отправлено более 500 кг необходимых вещей, в июне осуществлен сбор средств на покупку квадрокоптера. В настоящее время своими силами шьют тактильные носилки для выноса раненных бойцов.

Как отметили в мэрии, в этом году 32 городских ТОСа стали победителями и призерами республиканского конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление».

Фото: мэрия Улан-Удэ
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