Общество 18.07.2022 в 12:32

В Улан-Удэ усилят контроль за ЖКХ в военных городках

Власти надеются, что ситуация улучшится уже ближайшей зимой
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Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ усилят контроль за ЖКХ в военных городках
Для усиления контроля за качеством отопления жилмассивов армейских городков на тепломагистралях, которые ведут к этим местам, поставят датчики дистанционного контроля. Всего их будет четыре. Электроника начнет отслеживать параметры температуры и давления в магистралях.

В самих городках тоже идет работа. Так, на станции Дивизионной в котельной появились два новых котла, которые будут задействованы для горячего водоснабжения. На Дивизке, как известно, были проблемы с горячей водой. Сейчас котлы для горячей воды и отопления будут разделены.

Завтра пройдет проверочный выезд в поселок Сосновый бор, где заканчивается устранение ранее выявленных недостатков. Готовится к отопительному сезону и Звездный.

В целом, в столице республики завершена перекладка половины намеченных теплосетей. Полностью работы намечено завершить к 25 августа. Около половины домов (более тысячи) уже получили паспорта готовности. Примерно четыреста домов из числа проверенных устраняют обнаруженные недостатки - течь труб, вентилей, некачественная изоляция труб и т. д. Проверки идут своим чередом.

Как отмечают в мэрии Улан-Удэ, особое внимание уделяется промывке системы и опрессовке. При проведении последней около 120 многоквартирных домов дали течь.

Работы по подготовке к зимнему периоду проводят на всех системах жизнеобеспечения - это тепломагистрали, котлы, холодное водоснабжение, канализация, электроэнергия...

К сожалению, процент износа остается на уровне 75-80 процентов. Чтобы прийти к 40-50 процентам, подана заявка в федеральный центр на выделение более 12 млрд рублей.

Фото: «Номер один»
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