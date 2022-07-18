В Улан-Удэ «зависла» стройка ледового дворца

Региональный центр по хоккею, уже получивший в народе звание «Ледового дворца», - самый долгожданный спортивный объект в Бурятии. В здании предусмотрены две ледовые арены: основная - 30х61 м и малая тренировочная - 20х45 м.Новая ледовая арена позволит осуществлять не только тренировочный процесс, но и проводить мероприятия с массовым пребыванием людей, так как позволяет вместить до 3 тысяч зрителей в режиме соревнований. Кроме этого, часть зрителей смогут насладиться просмотром соревнований из зоны ресторана на втором этаже.Открыть свои двери по плану дворец должен был уже в декабре 2021 года, однако строительство до сих пор не завершено. В министерстве спорта и молодежной политики Бурятии пояснили, что задержка произошла из-за возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые всем известны.«У нас заключено концессионное соглашение с ООО «Арена» - это алтайский инвестор, который занимается строительством Регионального центра по хоккею в Улан-Удэ. Сумма строительства сейчас уже превысила 1,5 млрд рублей. Более 1,1 млрд рублей поступили из федерального бюджета. Работы по этим средствам все выполнены, осталась работа по средствам концессионера», - рассказал министр спорта Бурятии Иван Козырев.По словам министра, концессионер столкнулся с определенными трудностями в связи с реалиями сегодняшних дней, в том числе с удорожанием материалов. Повторная экспертиза подтвердила удорожание в сумме порядка 140 миллионов рублей.«Вся необходимая документация направлена в соответствующие федеральные органы, сейчас мы ждем выхода распоряжения правительства России о выделении дополнительных средств на покрытие расходов концессионера, - объяснил Иван Козырев. - Также проведена работа по увеличению сроков строительства объекта ввиду возникновения обстоятельств непреодолимой силы. Заявление рассмотрено, поддержано и срок введения объекта в эксплуатацию будет продлен до конца текущего года».Определенность по финансированию, в том числе выплате заработной платы работникам, министр обещает уже в течение месяца.Фото: скриншот видео Минспорта Бурятии