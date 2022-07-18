Общество 18.07.2022 в 14:40
Власти Улан-Удэ одержали победу в битве с молью
Насекомые не смогли нанести зеленым зонам существенного вреда
Текст: Петр Санжиев
В этом году власти бурятской столицы решили попробовать закладывать при озеленении города многолетние цветочные композиции.
«Это не только многолетние цветы, но и кустарнички. Пробно решили озеленить 940 квадратных метров. Использовано порядка двадцати видов - около пяти тысяч растений», - говорят в городском лесничестве.
В настоящее время идет завершение посадки.
Отметим, что Улан-Удэ стремится самообеспечивать себя саженцами.
В этом году создана специальная площадка для их выращивания. Там на доращивании находятся более четырех тысяч кустарников, заложен маточный сад из полутора тысяч растений. Осенью в этом своеобразном питомнике планируются осуществить дополнительные посадки. «Чтобы обеспечить город собственным посадочным материалом, сэкономить бюджетные средства», - поясняют специалисты.
Тем временем в «битве» между городом и молью, победил город.
Горностаевая моль не смогла нанести улан-удэнским зеленым зонам существенного вреда. Вредитель поразил исторический центр города. Кроме того, очаги активности вредного насекомого наблюдались в кварталах, на Машзаводе и немного в микрорайоне ЛВРЗ.
«Все было локализовано, обработано. Единичные вспышки еще встречаются, но страшную картину, как в Иркутске, нам удалось предотвратить. Осенью планируем еще раз обработать», - сообщили в лесничестве.
В Иркутске несколько лет назад, напомним, было большое нашествие моли.
Фото: «Номер один»
«Это не только многолетние цветы, но и кустарнички. Пробно решили озеленить 940 квадратных метров. Использовано порядка двадцати видов - около пяти тысяч растений», - говорят в городском лесничестве.
В настоящее время идет завершение посадки.
Отметим, что Улан-Удэ стремится самообеспечивать себя саженцами.
В этом году создана специальная площадка для их выращивания. Там на доращивании находятся более четырех тысяч кустарников, заложен маточный сад из полутора тысяч растений. Осенью в этом своеобразном питомнике планируются осуществить дополнительные посадки. «Чтобы обеспечить город собственным посадочным материалом, сэкономить бюджетные средства», - поясняют специалисты.
Тем временем в «битве» между городом и молью, победил город.
Горностаевая моль не смогла нанести улан-удэнским зеленым зонам существенного вреда. Вредитель поразил исторический центр города. Кроме того, очаги активности вредного насекомого наблюдались в кварталах, на Машзаводе и немного в микрорайоне ЛВРЗ.
«Все было локализовано, обработано. Единичные вспышки еще встречаются, но страшную картину, как в Иркутске, нам удалось предотвратить. Осенью планируем еще раз обработать», - сообщили в лесничестве.
В Иркутске несколько лет назад, напомним, было большое нашествие моли.
Фото: «Номер один»