Общество 18.07.2022 в 17:14

У-УАЗ поставит на экспорт модернизированные вертолеты Ми-171Е

Доля У-УАЗ портфеле заказов «Рособоронэкспорта» превышает 80 млрд рублей
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У-УАЗ поставит на экспорт модернизированные вертолеты Ми-171Е
Структуры госкорпорации Ростех – «Рособоронэкспорт» и «Вертолеты России» – заключили договор, обеспечивающий производство и поставку иностранному заказчику партии модернизированных вертолетов Ми-171Е. Обновленные машины отличаются улучшенной силовой установкой и увеличенной грузоподъемностью, кроме того, на них установлено самое современное бортовое радиоэлектронное оборудование.

Договор предполагает поставку за рубеж новейших модернизированных вертолетов Ми-171Е производства Улан-Удэнского авиационного завода холдинга «Вертолеты России», сообщила пресс-служба Ростеха.

«Нашу технику отличают уникальные конструкторские решения, доказанная эффективность и высокая надежность. Благодаря такому набору качеств российские вертолеты востребованы на мировом рынке, и спрос на них остается высоким даже в текущей геополитической ситуации. Портфель заказов «Рособоронэкспорта» на продукцию «Вертолетов России» сегодня превышает 200 млрд рублей, и в ближайшие годы будет расти», – заявил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

Вертолеты типа Ми-17 успешно эксплуатируются в высокогорных условиях в латиноамериканских странах, в частности, в полицейских операциях по борьбе с контрабандой наркотиков. Есть опыт их использования в арктических условиях, в тропическом климате стран Азиатско-Тихоокеанского региона и в странах Африки.

«В 2022 году объем уже поставленных российских вертолетов иностранным заказчикам по линии «Рособоронэкспорта» преодолел показатель в 30 млрд рублей. Большинство из экспортированных машин произведено на Улан-Удэнском авиационном заводе, доля которого в портфеле заказов «Рособоронэкспорта» на сегодня составляет более 80 млрд рублей, – сообщил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. – Благодаря мощной государственной поддержке и стабильному поступлению средств от иностранных заказчиков производственная база завода полностью соответствует современным мировым требованиям, растет и развивается научно-технический потенциал. Это позволяет удовлетворять запросы рынка по выпуску модернизированных высокотехнологичных вертолетов Ми-171Ш и Ми-171Е, являющихся лидерами в своем классе. План экспортных поставок этих машин в ближайшей перспективе превышает 100 единиц».

Модернизированные вертолеты Ми-171Е отличаются улучшенной силовой установкой. На машине установлены два двигателя ВК-2500ПС-03. Они обладают повышенной мощностью и увеличенными ресурсными показателями, а также оснащены цифровой системой управления типа FADEC.

«Проведена серьезная модернизация несущей системы, которая включает композитные лопасти несущего винта, Х-образный рулевой винт с композитными лопастями, новый автомат перекоса и усиленную трансмиссию. У вертолета улучшена аэродинамика стабилизатора, усовершенствована килевая балка, появилась возможность установки как левой, так и правой сдвижных дверей. На 20% увеличена грузоподъемность на внешней подвеске, которая теперь составляет до 5000 кг. Установлено самое современное бортовое радиоэлектронное оборудование, обеспечивающее круглосуточное применение вертолета в любых метеоусловиях», – рассказал генеральный директор Улан-Удэнского авиационного завода Алексей Козлов.

На торжественной церемонии подписания соглашения присутствовал глава Бурятии Алексей Цыденов. Он подчеркнул, что у авиазавода – градообразующего предприятия и крупнейшего работодателя в регионе – большое будущее.

«Улан-Удэнский авиазавод продолжает развивать свою линейку продукции, совершенствовать модели, поэтому спрос на вертолеты всегда высокий. Подписание нового контракта – это дополнительные возможности для развития завода, а также и для развития республики», – отметил Алексей Цыденов.

Фото: rostec.ru
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вертолетостроение экспорт У-УАЗ

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