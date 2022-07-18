В Бурятии задержан подозреваемый в двойном убийстве

В Бурятии сегодня утром в одном из домов села Кырен обнаружены тела 67-летнего мужчины и 37-летней женщины с многочисленными колото-резаными ранениями в области груди. По подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый 60-летний односельчанин потерпевших, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.У него изъято орудие преступления – складной нож-«бабочка». В настоящее время следователь в ходе допроса выясняет у подозреваемого обстоятельства преступления, после чего будет решаться вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство двух лиц).По данным следствия, подозреваемый проживал в селе Кырен в доме вместе с братом своей бывшей сожительницы. Вечером 17 июля к ним в гости пришла знакомая односельчанка. Втроем они стали употреблять спиртные напитки. Спустя некоторое время между мужчинами на фоне алкогольного опьянения произошла ссора, в ходе которой подозреваемый выхватил нож и нанес им множество ударов в грудь противника. После этого злоумышленник переключился на женщину, которая пыталась помещать его действиям, и также нанес ей несколько ударов ножом в грудную клетку. Оба потерпевших от полученных повреждений скончались на месте происшествия.Мужчина после учиненной расправы лег спать, а утром рассказал о преступлении знакомым, которые позвонили в правоохранительные органы. Подозреваемого обнаружили и задержали сотрудники уголовного розыска местного отдела полиции на одной из улиц села.В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы.Фото: buryatia.sledcom.ru