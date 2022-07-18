Общество 18.07.2022 в 18:32

В Бурятии задержан подозреваемый в двойном убийстве

Он зарезал двух знакомых односельчан – мужчину и женщину - после совместного употребления спиртного
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии задержан подозреваемый в двойном убийстве
В Бурятии сегодня утром в одном из домов села Кырен обнаружены тела 67-летнего мужчины и 37-летней женщины с многочисленными колото-резаными ранениями в области груди. По подозрению в совершении  преступления задержан ранее судимый 60-летний односельчанин потерпевших, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

У него изъято орудие преступления – складной нож-«бабочка». В настоящее время следователь в ходе допроса выясняет у подозреваемого обстоятельства преступления, после чего будет решаться вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.  Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство двух лиц).

По данным следствия, подозреваемый проживал в селе Кырен в доме вместе с братом своей бывшей сожительницы. Вечером 17 июля к ним в гости пришла знакомая односельчанка. Втроем они стали употреблять спиртные напитки. Спустя некоторое время между мужчинами на фоне алкогольного опьянения произошла ссора, в ходе которой подозреваемый выхватил нож и нанес им множество ударов в грудь противника. После этого злоумышленник переключился на женщину, которая пыталась помещать его действиям, и также нанес ей несколько ударов ножом в грудную клетку. Оба потерпевших от полученных повреждений скончались на месте происшествия.

Мужчина после учиненной расправы лег спать, а утром рассказал о преступлении знакомым, которые позвонили в правоохранительные органы. Подозреваемого обнаружили и задержали сотрудники уголовного розыска местного отдела полиции  на одной из улиц села.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы.

Фото: buryatia.sledcom.ru
Теги
преступность убийство задрежание

Все новости

В Бурятии задержан подозреваемый в двойном убийстве
18.07.2022 в 18:32
Делегация Узбекистана работает в Бурятии
18.07.2022 в 18:07
В Улан-Удэ открылась очередь в новые детские сады
18.07.2022 в 17:29
У-УАЗ поставит на экспорт модернизированные вертолеты Ми-171Е
18.07.2022 в 17:14
В Бурятии завершилась обучающая программа «Азбука предпринимателя»
18.07.2022 в 17:10
Власти Улан-Удэ одержали победу в битве с молью
18.07.2022 в 14:40
В Бурятии заблудившуюся в лесу женщину нашли с помощью автомобильной сирены
18.07.2022 в 14:17
В Улан-Удэ «зависла» стройка ледового дворца
18.07.2022 в 13:42
Тимлюйские цементники вышли на старты
18.07.2022 в 12:57
Следственный комитет Бурятии раскрыл детали расстрела в Джиде
18.07.2022 в 12:49
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 июля

Читайте также
Делегация Узбекистана работает в Бурятии
Обсуждаются вопросы межрегионального сотрудничества, гости встречаются с узбекской диаспорой

18.07.2022 в 18:07
В Улан-Удэ открылась очередь в новые детские сады
«Калинка» и «Родничок» ждут новых воспитанников
18.07.2022 в 17:29
У-УАЗ поставит на экспорт модернизированные вертолеты Ми-171Е
Доля У-УАЗ портфеле заказов «Рособоронэкспорта» превышает 80 млрд рублей
18.07.2022 в 17:14
Власти Улан-Удэ одержали победу в битве с молью
Насекомые не смогли нанести зеленым зонам существенного вреда
18.07.2022 в 14:40
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru