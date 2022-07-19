Общество 19.07.2022 в 09:43

В Улан-Удэ восстановлена в должности начальник желдорвокзала

Восточно-Сибирская региональная дирекция железнодорожных вокзалов оказывала давление на женщину, склоняя ее к увольнению
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В Улан-Удэ восстановлена в должности начальник желдорвокзала
В Бурятии в результате принятых транспортной прокуратурой мер восстановлена в должности начальник железнодорожного вокзала Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Бурятская транспортная прокуратура провела проверку по обращению начальника железнодорожного вокзала Улан-Удэ о нарушениях трудового законодательства в Восточно-Сибирской региональной дирекции железнодорожных вокзалов, являющейся структурным подразделением ОАО «РЖД».

Установлено, что руководством дирекции на работника оказывалось психологическое давление с целью склонить последнюю к увольнению, организовывались и проводились внеплановые проверки, в органы полиции направлялись сообщения о якобы совершенных преступлениях, которые своего подтверждения в ходе неоднократных проверок правоохранительных органов своего подтверждения не нашли.

Несмотря на недоказанность вменяемых работнику вокзала деяний, в нарушение требований Трудового кодекса РФ, а также того, что последняя в одиночку воспитывает несовершеннолетнюю дочь, начальник вокзала без её согласия переведена на должность дежурного помощника начальника вокзала Улан-Удэ.

В целях устранения нарушений трудового законодательства начальнику Восточно-Сибирской региональной дирекции железнодорожных вокзалов транспортный прокурор внес представление, которое рассмотрено и удовлетворено, и.о. начальника сектора управления персоналом привлечен к материальной ответственности.

Решением Железнодорожного районного суда Улан-Удэ в соответствии с заключением представителя Бурятской транспортной прокуратуры действия ОАО «РЖД» в отношении начальника вокзала признаны незаконными.

В результате принятых транспортной  прокуратурой мер начальник железнодорожного вокзала Улан-Удэ восстановлена в должности. За совершение нарушений трудового законодательства по постановлению прокурора юридическое лицо – ОАО «РЖД» привлечено к административной ответственности в виде штрафа по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права) на сумму 31 тыс рублей.

Решение государственной инспекции труда в Иркутской области в законную силу не вступило.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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