Общество 19.07.2022 в 10:34

Авиакомпания NordStar открыла продажу билетов по направлению Улан-Удэ – Новосибирск – Норильск

Все рейсы  будут выполняться на комфортабельных самолетах Boeing 737-800 с экономическим и бизнес-классом обслуживания
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Авиакомпания NordStar открыла продажу билетов по направлению Улан-Удэ – Новосибирск – Норильск
Авиакомпания NordStar открыла продажу билетов по новому направлению Улан-Удэ –  Новосибирск – Норильск  и обратно. Полеты будут выполняться еженедельно по средам в период летнего расписания полетов 2022 года начиная с 20 июля, сообщил в своем Телеграм директор аэропорта «Байкал»  Дмитрий Гармаев.

Время вылета из Улан-Удэ в Новосибирск в 20:45 местного времени, время прилета 22:35 по местному времени. Вылет из Новосибирска в Норильск в четверг в 04:05 по местному времени, прилет в Норильск в 6:45 по местному времени. Время вылета из Норильска в Новосибирск в 12:00 по местному времени, время прилета 14:40 местного времени. Время в пути составит 2 часа 40 минут. Время вылета из Новосибирска в Улан-Удэ в 15:40 по местному времени, время прилета 19:15 местного времени. Время в пути составит 2 часа 35 минут. Все рейсы авиакомпании NordStar будут выполняться на комфортабельных самолетах Boeing 737-800 с экономическим и бизнес-классом обслуживания.

Новые рейсы авиакомпании NordStar предоставят жителям Улан-Удэ и Бурятии дополнительные возможности для деловых и туристических поездок в столицу Новосибирской области, а также город Норильск.

Авиабилеты на эти и другие рейсы авиакомпании NordStar можно оформить на официальном сайте  www.nordstar.ru, в мобильном приложении авиакомпании, в билетных агентствах города Норильска, а также через Контактный центр авиакомпании NordStar по телефону 8-800-700-8-007 (звонок по России бесплатный) или по короткому номеру *0887 для бесплатных звонков по РФ с мобильного телефона.

Фото: nordstar.ru
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