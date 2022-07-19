В Забайкалье поднимаются реки

Подъем уровня воды и затопление пойм рек ожидаются 19-20 июля в Забайкалье. Об этом сообщает официальный портал региона со ссылкой на Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.«На большинстве рек края ожидаются подъемы уровней воды от 2 до 20 сантиметров, на реках Амур, Аргунь, Шилка и Нерча - на 25-50 сантиметров», - говорится в сообщении Забайкальского УГМС.Вчера вода прибыла на реках Амур, Аргунь, Шилка, Ингода, Чита, Нерча и Чара – на 3-80 сантиметров. На реках Каренга и Витим уровень воды повысился на 113-133 и 107-188 сантиметров соответственно. В сообщении краевого УГМС также говорится, что вода продолжит прибывать, уровни приблизятся к отметке выхода воды на пойму и могут превысить ее.Напомним, по поручению губернатора Забайкальского края Александра Осипова 5 июля в связи с неблагоприятной гидрологической обстановкой на реках края проведено внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Комиссией решено ввести режим повышенной готовности на территории региона, и.о. председателя регионального правительства Андрей Кефер поручил главам муниципальных образований оперативно проводить мониторинг гидрологической обстановки.Фото: пресс-служба правительства Забайкалья