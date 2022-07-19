Сильные дожди обрушатся на Бурятию

Бурятский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды довел сегодня прогноз по ухудшению погоды до оперативного штаба по предотвращению и тушению природных пожаров под председательством вице-премьера правительства Бурятии Петра Мордовского.Так, по сообщению Бурятского гидрометцентра, 19 июля по республике ожидаются неустойчивая жаркая погода с кратковременными дождями. Во второй половине дня и в ближайшие сутки на территории юго-западных, южных районов республики ожидаются сильные дожди, сильные ливни. Ветер восточный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, при грозах порывистый до 18 м/с. 20 июля продолжится смещение атмосферного фронта. На реках юго-западных, южных районов возможен подъем уровней воды с выходом на пойму.Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, в связи с прогнозом обильных осадков, а также неустойчивой ветреной погодой Петр Мордовской поставил задачи главам муниципальных образований и руководителям республиканских ведомств.В числе задач:- проинформировать население об ожидающихся обильных осадках через средства массовой информации и свои официальные соцсети;- организовать своевременное информирование населения;- заблаговременно провести мероприятия по предупреждению подтопления жилых домов;- организовать в сельских поселениях контроль за паводковой обстановкой;- уточнить и привести в готовность силы и средства муниципального образования, обеспечить запасы материально-технических средств;- привести в готовность пункты временного размещения;- незамедлительно проинформировать Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Бурятии.Фото: pixabay.com