Общество 19.07.2022 в 14:13

Более сотни новых автобусов поступят в Улан-Удэ до конца этого года

Первая партия придет в город уже в августе
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Текст: Константин Воронов
Более сотни новых автобусов поступят в Улан-Удэ до конца этого года
Как сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, власти города заключили контракт с АО «Государственная транспортная лизинговая компания» с учетом льготного финансирования ВЭБ.РФ. По итогам торгов в МУП «Городские маршруты» поступят 65 автобусов среднего класса ПАЗ 320435-04. Автобусы будут приходить в город партиями: в октябре – 22, в ноябре – 22, в декабре – 21.

«Еще 73 автобуса приобретаем для города благодаря поддержке Минтранса России. Заявка Бурятии на обновление подвижного состава в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта» нацпроекта БКД одобрена. Аукцион на 59 автобусов завершен, на этой неделе подписываем контракт. Уже в августе поступят первые 11 автобусов, до конца года еще 48. Оставшиеся 14 автобусов - в начале 2023 года», - рассказал Игорь Шутенков.

Как отметил мэр, это результат совместной командной работы правительства республики и администрации города.

«Благодаря усилиям главы республики Алексея Самбуевича Цыденова вопрос покупки автобусов вышел на федеральный уровень и получил поддержку руководства страны», - сообщил градоначальник.

Фото: мэрия Улан-Удэ

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