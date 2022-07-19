Более сотни новых автобусов поступят в Улан-Удэ до конца этого года

Как сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, власти города заключили контракт с АО «Государственная транспортная лизинговая компания» с учетом льготного финансирования ВЭБ.РФ. По итогам торгов в МУП «Городские маршруты» поступят 65 автобусов среднего класса ПАЗ 320435-04. Автобусы будут приходить в город партиями: в октябре – 22, в ноябре – 22, в декабре – 21.«Еще 73 автобуса приобретаем для города благодаря поддержке Минтранса России. Заявка Бурятии на обновление подвижного состава в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта» нацпроекта БКД одобрена. Аукцион на 59 автобусов завершен, на этой неделе подписываем контракт. Уже в августе поступят первые 11 автобусов, до конца года еще 48. Оставшиеся 14 автобусов - в начале 2023 года», - рассказал Игорь Шутенков.Как отметил мэр, это результат совместной командной работы правительства республики и администрации города.«Благодаря усилиям главы республики Алексея Самбуевича Цыденова вопрос покупки автобусов вышел на федеральный уровень и получил поддержку руководства страны», - сообщил градоначальник.Фото: мэрия Улан-Удэ