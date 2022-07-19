Водителей Бурятии пугают муляжами дорожных камер

На федеральной трассе «Байкал» в качестве одной из мер по снижению аварийности были установлены муляжи комплексов фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения. Как сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Байкал», речь идет о трех участках трассы на 251-м, 261-м и 283-м км.Установленные муляжи по внешнему виду идентичны комплексам СКАТ и не отличаются от работающих комплексов фото-видео фиксации. Их установили на проблемных местах, где нарушители стабильно создают аварийные ситуации.«За два года (2020-2021 гг.) установлены 38 муляжей по всей подведомственной сети, что благоприятно сказалось на дорожной обстановке региона. Как показывает статистика, в 2021 году количество ДТП на участках трассы Р-258 (119, 148 и 669 км) и А-333 (1 и 3 км) было сведено к нулю. Для повышения эффективности местоположение установленных муляжей будет постоянно меняться», - сообщили в «Южном Байкале».Фото: ФКУ Упрдор «Южный Байкал»