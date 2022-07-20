Общество 20.07.2022 в 06:00

ОНФ нашел нарушения в новом ФСК в Улан-Удэ

Недочеты стали проявляться уже в первые полгода после завершения стройки
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Текст: Василиса Шишкина
ОНФ нашел нарушения в новом ФСК в Улан-Удэ
Физкультурный комплекс в 103 квартале Улан-Удэ  возведен по госпрограмме «Спорт – норма жизни» на бюджетные средства в прошлом году. Объем финансирования первой очереди объекта составил почти 54 млн рублей. Однако, по словам горожан, едва отстроенный комплекс начинает разрушаться на глазах.

Объект, о котором идет речь, построен в 2021 году. В состав сооружений комплекса входит футбольное поле с искусственным травяным покрытием и беговые дорожки с резиновым покрытием по периметру.

Уже в первые полгода стали проявляться строительные недочеты, причем, со слов жителей, игровое поле до сих пор не эксплуатируется. О том, что только что построенный спортивный объект уже  трещит по швам  и теряет свой презентабельный вид и функционал, улан-удэнцы пожаловались экспертам Народного фронта.


После проверки общественников наличие ряда дефектов подтвердилось. Покрытие искусственного газона на футбольном поле частично отслаивается, заметно, что на стыках оно не приклеено к подложке. Также не предусмотрено ограждение поля от песчаных насыпей, что приводит к заметанию ветром большого количества песка прямо на поле и беговую дорожку. Кроме того, при сравнении и анализе фактического состояния стадиона и проектно-сметной документации  выявлены серьезные несоответствия.

Не обошлось и без порочной практики многих строителей,  зачастую пытающихся сэкономить на качественных материалах. Так, по официальным документам, в стоимость стадиона   заложены материалы объективно более качественные, нежели эксперты увидели по факту, соответственно, была нарушена технологическая подготовка основания.


- В смету контракта заложена сумма на спортивное покрытие,  по своим показателям отличающееся высоким качеством: срок гарантийной службы - не менее 15 лет, обладает такими свойствами, как устойчивость к механическим воздействиям, биколоризация – ворс обязательно двухцветный: темно- и светло-зеленый, а также толщина ворса и его плотность определенного класса. Однако при изучении на месте   видно удешевление работ. Волокно искусственного покрытия недостаточно плотное  за счет толщины стебля, недостаточного ребра жесткости и, соответственно, самовыпрямления, - говорят эксперты ОНФ.

По предположениям, фактически уложенный газон на стадионе раз в пять дешевле заложенного в смету и может прослужить по гарантии производителя не более одного года.

Кроме этого, внимание привлекла и засыпка искусственной травы, которая по технологии и сумме, заложенной в смету, должна идти двумя слоями: сначала кварцевым песком - на нижний слой, а на верхний - резиновой крошкой. Кварцевый песок придает синтетическому газону жесткость, делая его устойчивым к истиранию, и вместе с резиновым гранулятом обеспечивает прогнозируемый отскок мяча. Однако на стадионе оказался обычный песок - отличия видны даже невооруженным глазом. Такая замена материала приведет к гниению под газоном из-за плохого дренажа.

- В скором времени появится эффект болота, начнет распадаться СБР-латекс в закрепляющем слое подложки, а в итоге  и сам ворс газона. Срок службы стадиона, таким образом, сокращается в два-три раза, - отмечают в ОНФ.


Одним словом, проверка общественников выявила ряд серьезнейших строительных нарушений.

- Нас насторожил и подрядчик – компания «Балси». Мы столкнулись с этой организацией в 2022 году при проверке хода строительства трех физкультурно-спортивных объектов в Бичурском районе, и на всех есть ряд замечаний, - прокомментировала руководитель регионального исполкома Народного фронта в Бурятии Юлия Ким. - Считаем нужным обратиться в прокуратуру республики.

По словам Юлии Ким, для нее удивительно, почему объекты, предназначенные для массового спорта среди детей, строятся так халатно. В этом плане ФСК в 103 квартале – пример того, как нельзя работать.

- Помимо явных коррупционных фактов и нарушений в строительстве, хочется обратить внимание на халатность. Посмотрите на футбольное поле, где не предусмотрено ограждение, – оно засыпано песком. Нам пояснили, что в таких случаях предполагается чистка спецтехникой. Уверена,  здесь она появится нескоро, а тем временем это неудобно при игре и влияет на постепенное разрушение покрытия при эксплуатации. Не было ли экономнее и практичнее предусмотреть защиту от песка, который здесь неизбежен ввиду отвалов по краям? А штырь, торчащий в углу поля… И удивляют еще  озвученные заказчиком факты проверок со стороны надзорных органов, которые, по их словам, не выявили явных нарушений. Мы, со своей стороны, обращаемся в надзорное ведомство и будем настаивать на более тщательной проверке с привлечением специалистов, - подытоживает Юлия Ким.

Фото: ОНФ Бурятии
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строительство недоделки спорткомплекс

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