В Бурятии потушили 100 гектаров горящей сухой травы

В Бурятии 18 июля, во второй половине дня, поступила информация на единый номер вызова экстренных служб 112. Местные жители рассказали о том, что между поселком Иволгинск и поселком Тапхар виден дым. К месту вызова выехали пожарные Иволгинского отряда ГПС Бурятии. По прибытию было установлено, что в 2 км от поселка Иволгинск горит сухая трава.В тушении пожара приняли участие 70 человек, включая работников ГПС, лесной охраны, администрации поселений и местного населения. Усложнял тушение пожара сильный ветер. Дополнительно были привлечены 11 единиц техники, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Благодаря слаженной работе сотрудников и местного населения пожар удалось ликвидировать и предотвратить угрозу распространения огня на животноводческие стоянки. Предварительно причиной загорания послужило неосторожное обращение с огнем неустановленными лицами.На ежедневном оперативном штабе по тушению лесных и ландшафтных пожаров заместитель председателя правительства Бурятии Петр Мордовской поставил задачу главам муниципальных образований и руководителям республиканских ведомств: усилить работу патрульных, по своевременному обнаружению ландшафтных и лесных пожаров; усилить информационную работу по противопожарной агитации населения; увеличить оперативность реагирования на возникающие лесные и ландшафтные пожары.С начала года в Бурятии зарегистрировано 836 случаев загораний сухой травянистой растительности. Общая площадь пожаров составила 2 322 гектара. В сравнении с прошлым годом количество загораний сухой травы увеличилось на 84%, площадь пожаров увеличилась в 4,6 раза.Фото: ГУ МЧС по РБ