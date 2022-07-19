Общество 19.07.2022 в 18:08

В Бурятии потушили 100 гектаров горящей сухой травы

В сравнении с прошлым годом количество загораний сухой травы увеличилось на 84%, площадь пожаров возросла в 4,6 раза
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Текст: Номер один
В Бурятии потушили 100 гектаров горящей сухой травы
В Бурятии 18 июля, во второй половине дня, поступила информация на единый номер вызова экстренных служб 112. Местные жители рассказали о том, что между поселком Иволгинск и поселком Тапхар виден дым. К месту вызова выехали пожарные  Иволгинского отряда ГПС  Бурятии. По прибытию было установлено, что в 2 км от поселка Иволгинск горит сухая трава.

В тушении пожара приняли участие 70 человек, включая работников ГПС, лесной охраны, администрации поселений и местного населения. Усложнял тушение пожара сильный ветер. Дополнительно были привлечены 11 единиц техники,  сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Благодаря слаженной работе сотрудников и местного населения пожар удалось ликвидировать и предотвратить угрозу распространения огня на животноводческие стоянки. Предварительно причиной загорания послужило неосторожное обращение с огнем неустановленными лицами.

На ежедневном оперативном штабе по тушению лесных и ландшафтных пожаров заместитель председателя правительства Бурятии Петр Мордовской поставил задачу главам муниципальных образований и руководителям республиканских ведомств:  усилить работу патрульных, по своевременному обнаружению ландшафтных и лесных пожаров;  усилить информационную работу по противопожарной агитации населения;  увеличить оперативность реагирования на возникающие лесные и ландшафтные пожары.

С начала года в Бурятии зарегистрировано 836 случаев загораний сухой травянистой растительности. Общая площадь пожаров составила 2 322 гектара. В сравнении с прошлым годом количество загораний сухой травы увеличилось на 84%, площадь пожаров увеличилась в 4,6 раза.

Фото: ГУ МЧС по РБ
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