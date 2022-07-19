В Бурятии заключенный напал на сотрудника колонии

В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего ранее судимого молодого человека, отбывающего наказание в исправительной колонии №1 УФСИН России по Бурятии. Он подозревается в «применении насилия в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.По данным следствия, подозреваемый молодой человек за совершение преступлений против собственности граждан был приговорен к лишению свободы и отбывал наказание в исправительной колонии общего режима, расположенной в городе Гусиноозерске. За нарушение правил внутреннего распорядка администрацией учреждения 31 мая нынешнего года было принято решение о водворении осужденного в штрафной изолятор. На его территории молодой человек стал вести себя вызывающе. В нарушение запрета закурил сигарету, после чего принялся оскорблять сотрудников учреждения. На замечание одного из них осужденный схватил его за ногу и попытался повалить на землю, выкрикивая при этом угрозы расправой. Другие сотрудники успели обезвредить нарушителя.После внутреннего разбирательства, проведенного службой собственной безопасности ИК-1, собранные материалы были направлены в следственный отдел, и по результатам доследственной проверки принято решение о возбуждении уголовного дела.В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор необходимой доказательственной базы. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Наказание может быть присоединено к предыдущему неотбытому сроку осужденного.Фото: pixabay.com