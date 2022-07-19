Общество 19.07.2022 в 21:19

В Бурятии заключенный напал на сотрудника колонии

Осужденный схватил его за ногу и попытался повалить на землю, выкрикивая при этом угрозы расправой
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии заключенный напал на сотрудника колонии
В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего ранее судимого молодого человека, отбывающего наказание в исправительной колонии №1 УФСИН России по  Бурятии. Он подозревается в «применении насилия в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

По данным следствия, подозреваемый молодой человек за совершение преступлений против собственности граждан был приговорен к лишению свободы и отбывал наказание в исправительной колонии общего режима, расположенной в городе Гусиноозерске. За нарушение правил внутреннего распорядка администрацией учреждения 31 мая нынешнего года было принято решение о водворении осужденного в штрафной изолятор. На его территории молодой человек стал вести себя вызывающе. В нарушение запрета закурил сигарету, после чего принялся оскорблять сотрудников учреждения. На замечание одного из них осужденный схватил его за ногу и попытался повалить на землю, выкрикивая при этом угрозы расправой. Другие сотрудники успели обезвредить нарушителя.  

После внутреннего разбирательства, проведенного службой собственной безопасности ИК-1, собранные материалы были направлены в следственный отдел, и по результатам доследственной проверки принято решение о возбуждении уголовного дела.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор необходимой доказательственной базы. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Наказание может быть присоединено к предыдущему неотбытому сроку осужденного.

Фото: pixabay.com
Теги
колония сотрудник нападение

Все новости

В Бурятии заключенный напал на сотрудника колонии
19.07.2022 в 21:19
В Бурятии водитель маршрутки погиб при столкновении с пожарной машиной
19.07.2022 в 19:03
В Бурятии потушили 100 гектаров горящей сухой травы
19.07.2022 в 18:08
В Бурятии крупный град побил машины, теплицы и урожай
19.07.2022 в 17:31
Водителей Бурятии пугают муляжами дорожных камер
19.07.2022 в 15:06
Житель Бурятии уничтожил множество деревьев ради проезда на вездеходе в лес
19.07.2022 в 14:48
Четыре кандидата претендуют на пост главы Бурятии
19.07.2022 в 14:30
Более сотни новых автобусов поступят в Улан-Удэ до конца этого года
19.07.2022 в 14:13
В Улан-Удэ идёт подготовка к предстоящему отопительному сезону
19.07.2022 в 13:35
Молодой житель Улан-Удэ отдохнул на всю катушку на украденные у приятеля миллионы
19.07.2022 в 12:39
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 июля

Читайте также
В Бурятии потушили 100 гектаров горящей сухой травы
В сравнении с прошлым годом количество загораний сухой травы увеличилось на 84%, площадь пожаров возросла в 4,6 раза
19.07.2022 в 18:08
Водителей Бурятии пугают муляжами дорожных камер
Благодаря их установке серьезно снижается аварийность, говорят дорожники
19.07.2022 в 15:06
Более сотни новых автобусов поступят в Улан-Удэ до конца этого года
Первая партия придет в город уже в августе
19.07.2022 в 14:13
В Улан-Удэ идёт подготовка к предстоящему отопительному сезону
На сегодня работы выполнены уже на 65%
19.07.2022 в 13:35
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru