В Бурятии четыре человека госпитализированы после ДТП

В Бурятии четыре человека травмированы в результате ДТП в Селенгинском районе. Оно произошло накануне около 10 часов утра, сообщили в республиканской ГИБДД.24-летний водитель автомобиля «Тойота Креста», следуя со стороны Закаменска в направлении Улан-Удэ, в 7 км от села Темник при выполнении маневра «обгон» совершил столкновение с попутно следовавшим автомобилем «Тойота Виста» под управлением 65-летнего водителя.В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель и два пассажира автомобиля «Тойота Виста» (женщины 1965 и 1986 года рождения), а также 33-летний пассажир автомобиля «Тойота Креста». Все пострадавшие доставлены в Гусиноозерскую ЦРБ.Вчера на дорогах республики инспекторами ДПС выявлено 377 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 20 водителей с признаками опьянения. Камерами ЦАФАП ГИБДД зафиксировано 4200 нарушений ПДД. За прошедшие сутки на территории Бурятии зарегистрировано 16 аварий с механическими повреждениями машин, в том числе ДТП с пострадавшими.Фото: ГИБДД