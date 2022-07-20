Общество 20.07.2022 в 09:52

В Бурятии четыре человека госпитализированы после ДТП

Оно произошло в 7 километрах от села Темник при попутном обгоне
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Текст: Номер один
В Бурятии четыре человека госпитализированы после ДТП
В Бурятии четыре человека травмированы в результате ДТП в Селенгинском районе. Оно произошло накануне около 10 часов утра, сообщили в республиканской ГИБДД.

24-летний водитель автомобиля «Тойота Креста», следуя со стороны Закаменска в направлении Улан-Удэ, в 7 км от села Темник при выполнении маневра «обгон» совершил столкновение с попутно следовавшим автомобилем «Тойота Виста» под управлением 65-летнего водителя.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель и два пассажира автомобиля «Тойота Виста» (женщины 1965 и 1986 года рождения), а также 33-летний пассажир автомобиля «Тойота Креста». Все пострадавшие доставлены в Гусиноозерскую ЦРБ.

Вчера на дорогах республики инспекторами ДПС выявлено 377 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 20 водителей с признаками опьянения. Камерами ЦАФАП ГИБДД зафиксировано 4200 нарушений ПДД. За прошедшие сутки на территории Бурятии зарегистрировано 16 аварий с  механическими повреждениями машин, в том числе ДТП с пострадавшими.

Фото: ГИБДД
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