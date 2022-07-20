Культурно отдыхать умеем

А куда без этого? Разве засилье алкашей не показатель того, что наш город стал комфортнее для жизни?И снова жители Улан-Удэ жалуются на алкоголиков в парках, которые не стесняются средь бела дня употреблять спиртное на виду у всех.«Сколько это может продолжаться? Сборище алкоголиков и алкоголичек! Сквер «Космос», Шишковка, ул. Гагарина. С семи часов утра уже сидят и до самого вечера. Все загадили. Мимо не пройти, к памятнику не подойти, на скамейку не присесть. Разберитесь уже кто-нибудь с этим! Ведешь ребенка в детский сад или из сада, и такая картина», - пишет возмущенный автор поста.Это уже не первый вопль приличных горожан, жалующихся на спящих бомжей, загаженные памятники и переполненные мусорки.Но во всем надо искать позитивные стороны. Во-первых, эти граждане употребляют на виду, что сдерживает их бурный темперамент от совершения тяжких преступлений. К тому же они выпивают вдали от кухонных ножей, что уже делает криминальную хронику не такой насыщенной.Во-вторых, если с ними разговориться, то вполне может оказаться, что это милые, душевные люди. Хотя, конечно, в этом случае очень советуем не употреблять с ними напитки, ибо есть шанс, что вы пополните их нестройные ряды.