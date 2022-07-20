Житель Бурятии нашел схрон с оружием

Мужчина рассказал правоохранителям, что мешок, в котором находились ружья, и еще один ствол от оружия он нашел в каменистой расщелине на берегу реки Джида во время перегона скота.





Фермер из Закаменска, который весной добровольно сдал найденное оружие, получит вознаграждение. Об этом сообщили в Росгвардии Бурятии.«Гражданин, зная о возмездной сдаче оружия в Росгвардию, принял решение принести найденные ружья в отделение лицензионно-разрешительной работы. В ходе экспертизы установлено, что найденные предметы являются карабином с нарезным стволом калибра 7,62 мм, изготовленным кустарным способом, винтовкой «ТОЗ -17» калибра 5,6 мм и нарезным оружейным стволом калибра 7,62 мм. За сданное оружие принято решение о выплате гражданину денежного вознаграждения в размере 16 тысяч рублей», - сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии