Общество 20.07.2022 в 11:23

Житель Бурятии нашел схрон с оружием

Найденные ружья мужчина сдал в Росгвардию, чтобы получить вознаграждение
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Текст: Константин Воронов
Житель Бурятии нашел схрон с оружием
Фермер из Закаменска, который весной добровольно сдал найденное оружие, получит вознаграждение. Об этом сообщили в Росгвардии Бурятии.

Мужчина рассказал правоохранителям, что мешок, в котором находились ружья, и еще один ствол от оружия он нашел в каменистой расщелине на берегу реки Джида во время перегона скота.


«Гражданин, зная о возмездной сдаче оружия в Росгвардию, принял решение принести найденные ружья в отделение лицензионно-разрешительной работы. В ходе экспертизы установлено, что найденные предметы являются карабином с нарезным стволом калибра 7,62 мм, изготовленным кустарным способом, винтовкой «ТОЗ -17» калибра 5,6 мм и нарезным оружейным стволом калибра 7,62 мм. За сданное оружие принято решение о выплате гражданину денежного вознаграждения в размере 16 тысяч рублей», - сообщили в Росгвардии Бурятии.

Фото: Росгвардия Бурятии
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