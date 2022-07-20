Общество 20.07.2022 в 11:39

В Улан-Удэ составят электронный реестр всех детских площадок

Активисты Народного фронта настаивают на включение в него всех игровых зон  независимо от формы собственности
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В Улан-Удэ составят электронный реестр всех детских площадок
В Улан-Удэ активисты Народного фронта направили ряд рекомендаций городской администрации, связанных с безопасностью детских площадок, сообщили в региональном исполкоме ОНФ. В частности,  предложено составить общий электронный реестр с включением в него абсолютно всех детских игровых зон независимо от формы собственности, с указанием полной информации, начиная от владельцев площадки, ответственных за содержание и сроками проверок и заканчивая наличием паспортов безопасности.

Представители Октябрьской администрации Улан-Удэ внесли предложение по решению проблемы недостаточного финансирования мероприятий по ремонту площадок. В качестве источника средств на эти  цели предложено использовать депутатские ресурсы, которые обычно направляются на строительство новых игровых зон. Насколько оно юридически и бюджетно будет правильно, эксперты Народного фронта выясняют.

Эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Бурятии подвели итоги мониторинга детских игровых и спортивных площадок, который проводился в рамках акции «Безопасный двор». Всего а Улан-Удэ с декабря 2021 года по июнь 2022 года по рекомендации регионального отделения Народного фронта в Бурятии прошла масштабная инвентаризация всех детских игровых и спортивных площадок. Как отметили в Комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ, в столице Бурятии на момент начала проверок насчитывалось всего около 659 таких объектов, из них 259 – в муниципальной собственности.

В ходе инвентаризации комиссиями, в числе представителей районных администраций города, КГХ и экспертов Народного фронта, зафиксирован ряд недочетов. На площадках с выявленными недостатками было принято решение о дальнейшей работе по их устранению.

Эксперты Народного фронта отметили, что несмотря на проводимую работу, в региональное отделение продолжают поступать жалобы от населения на состояние детских площадок.

Администрацией Улан-Удэ заключен контракт с ООО «КИТ», которая занимается ремонтом площадок по итогам обследований. На эти цели в апреле 2022 года было выделено 300 тыс рублей. На сегодняшний день принято решение о выделении дополнительно 400 тыс рублей для продолжения ремонта обследованных детских площадок.

Представители Комитета городского хозяйства отметили, что работы по устранению нарушений ведутся на детских площадках, которые прошли инвентаризацию, а это, повторимся, лишь 259 площадок в муниципальной собственности. Остальные игровые зоны не учитывались.

«Детские площадки – это важная часть благоустройства, показатель комфортности городской среды. Мы настаиваем на создании полного электронного реестра всех игровых зон на территории города с обязательным прикреплением паспортом безопасности, а также просим провести дополнительную инвентаризацию объектов, которые обследовались в зимний период и не могли быть объективно оценены из-за погодных условий. До ноября 2022 года представители городской администрации пообещали сформировать такую базу, провести повторное обследование и устранить все недочеты. Мы надеемся, что наша совместная работа пройдет эффективно и места для досуга и занятий спортом станут для наших детей безопаснее, чище, красивее. А жителей города мы призываем быть бережнее и внимательнее к тому же дворовому имуществу», - говорит член регионального штаба Народного фронта в Бурятии Дмитрий Замолотских.

Фото: ОНФ
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