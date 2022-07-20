Общество 20.07.2022 в 11:49
Горячую воду жителям Улан-Удэ начнут подавать с 21 июля
Такое обещание дали в ТГК-14
Текст: Константин Воронов
С 21 июля горячая вода начнет возвращаться в дома жителей Улан-Удэ, сообщил на планерном совещании у мэра директор филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» ПАО «ТГК-14» Андрей Соболев.
– С 21 числа подаем горячую воду по зоне действия ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Тепловые сети на сегодняшний день частично заполнены. Продолжаем заполнение. Сегодня ставим на циркуляцию, завтра возобновим подачу горячей воды, – сказал он.
Как напомнили в мэрии, внутридомовые сети жилых домов находятся в зоне ответственности управляющих организаций. ТГК-14 подаёт ресурс до внешней стены дома, а далее управляющие компании и ТСЖ открывает задвижки, подключая тем самым дом к горячему водоснабжению.
Поэтому при отсутствии горячей воды, в первую очередь, необходимо обращаться в свою управляющую компанию, отметили в мэрии.
Фото: «Номер один»
– С 21 числа подаем горячую воду по зоне действия ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Тепловые сети на сегодняшний день частично заполнены. Продолжаем заполнение. Сегодня ставим на циркуляцию, завтра возобновим подачу горячей воды, – сказал он.
Как напомнили в мэрии, внутридомовые сети жилых домов находятся в зоне ответственности управляющих организаций. ТГК-14 подаёт ресурс до внешней стены дома, а далее управляющие компании и ТСЖ открывает задвижки, подключая тем самым дом к горячему водоснабжению.
Поэтому при отсутствии горячей воды, в первую очередь, необходимо обращаться в свою управляющую компанию, отметили в мэрии.
Фото: «Номер один»
Тегигорячая вода отключение