Общество 20.07.2022 в 13:10

В Бурятии за долги отключены от энергоснабжения 44 котельных

Причина – долги предприятий тепло-  и водоснабжения, которые превышают 760 миллионов рублей

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В Бурятии за долги отключены от энергоснабжения 44 котельных
В Бурятии ограничено энергоснабжение 44 котельных, которые задолжали «Читаэнергосбыту» почти 122 млн рублей. А общий долг  предприятий тепло-  и водоснабжения республики перед гарантирующим поставщиком электроэнергии составил 763,8 млн руб, сообщила пресс-служба компании «Читаэнергосбыт».

С начала года задолженность за потребленную электроэнергию предприятий тепло-  и водоснабжения Бурятии увеличилась на 56,1 млн руб.

Предприятия ЖКХ не рассчитываются за электроэнергию как в период текущего отопительного сезона, так и во время подготовки к новому. Неоднократные переговоры с руководством предприятий-неплательщиков, муниципальными властями не дали положительных результатов. С высокой долей вероятности, при входе в отопительный сезон 2022-2023 гг. у предприятий ЖКХ двух регионов могут возникнуть проблемы с подключением котельных, отметили в «Читаэнергосбыте».

Возобновление полноценного режима работы котельных станет возможным только после погашения задолженности за поставленную электроэнергию в полном объеме.

Фото: минстрой Бурятии
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энергетика долги отключения

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