В Бурятии за долги отключены от энергоснабжения 44 котельных

В Бурятии ограничено энергоснабжение 44 котельных, которые задолжали «Читаэнергосбыту» почти 122 млн рублей. А общий долг предприятий тепло- и водоснабжения республики перед гарантирующим поставщиком электроэнергии составил 763,8 млн руб, сообщила пресс-служба компании «Читаэнергосбыт».С начала года задолженность за потребленную электроэнергию предприятий тепло- и водоснабжения Бурятии увеличилась на 56,1 млн руб.Предприятия ЖКХ не рассчитываются за электроэнергию как в период текущего отопительного сезона, так и во время подготовки к новому. Неоднократные переговоры с руководством предприятий-неплательщиков, муниципальными властями не дали положительных результатов. С высокой долей вероятности, при входе в отопительный сезон 2022-2023 гг. у предприятий ЖКХ двух регионов могут возникнуть проблемы с подключением котельных, отметили в «Читаэнергосбыте».Возобновление полноценного режима работы котельных станет возможным только после погашения задолженности за поставленную электроэнергию в полном объеме.Фото: минстрой Бурятии