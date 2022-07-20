Школы в Бурятии заставили использовать шрифт Брайля

Несколько школ на севере Бурятии обязали начать использовать шрифт Брайля на своих вывесках у входов в здания. Соответствующие решения вынес суд в рамках рассмотрения исков прокуратуры.Надзорщики усмотрели в существующем положении отсутствие полагающихся удобств для инвалидов. Нарушения выявили при проведении проверок.Аргументом силовиков стали положения федерального законодательства, гласящие, что организации независимо от их организационно-правовых форм обязаны обеспечивать инвалидам, в том числе, дублирование необходимой для них звуковой и зрительной информации (а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации) знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.Прокуратура просила суд обязать школы разместить на входе в их здания вывески с названием организации, графиком работы, планом здания, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне.Также речь шла о размещения в зданиях образовательных организаций тактильных табличек с указателями кабинетов, выходов, поворотов, лестниц по всему пути передвижения инвалидов.Последним требованием стало приобретения индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры. Впрочем, на данном пункте силовики в ходе процесса решили не настаивать, т. к. в школах отсутствуют помещения для проведения массовых мероприятий - эти приборы необходимы только в них.Представитель муниципального управления образования, выступавшего в качестве третьего лица, отметил, что для проведения требуемых работ необходимо выделение из районного бюджета средств.Рассмотрев все аспекты дела, суд обязал школы обеспечить шрифтом Брайля, тактильными табличками все, о чем говорила прокуратура. На исполнение решения суда отведен год. За отведенные 12 месяцев муниципалам надо решить вопрос выделения финансирования, изготовления и размещения.Фото: «Номер один»