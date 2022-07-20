Общество 20.07.2022 в 14:09
Школы в Бурятии заставили использовать шрифт Брайля
Применения индукционных петель учебным заведениям удалось избежать
Текст: Петр Санжиев
Несколько школ на севере Бурятии обязали начать использовать шрифт Брайля на своих вывесках у входов в здания. Соответствующие решения вынес суд в рамках рассмотрения исков прокуратуры.
Надзорщики усмотрели в существующем положении отсутствие полагающихся удобств для инвалидов. Нарушения выявили при проведении проверок.
Аргументом силовиков стали положения федерального законодательства, гласящие, что организации независимо от их организационно-правовых форм обязаны обеспечивать инвалидам, в том числе, дублирование необходимой для них звуковой и зрительной информации (а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации) знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
Прокуратура просила суд обязать школы разместить на входе в их здания вывески с названием организации, графиком работы, планом здания, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне.
Также речь шла о размещения в зданиях образовательных организаций тактильных табличек с указателями кабинетов, выходов, поворотов, лестниц по всему пути передвижения инвалидов.
Последним требованием стало приобретения индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры. Впрочем, на данном пункте силовики в ходе процесса решили не настаивать, т. к. в школах отсутствуют помещения для проведения массовых мероприятий - эти приборы необходимы только в них.
Представитель муниципального управления образования, выступавшего в качестве третьего лица, отметил, что для проведения требуемых работ необходимо выделение из районного бюджета средств.
Рассмотрев все аспекты дела, суд обязал школы обеспечить шрифтом Брайля, тактильными табличками все, о чем говорила прокуратура. На исполнение решения суда отведен год. За отведенные 12 месяцев муниципалам надо решить вопрос выделения финансирования, изготовления и размещения.
Фото: «Номер один»
Надзорщики усмотрели в существующем положении отсутствие полагающихся удобств для инвалидов. Нарушения выявили при проведении проверок.
Аргументом силовиков стали положения федерального законодательства, гласящие, что организации независимо от их организационно-правовых форм обязаны обеспечивать инвалидам, в том числе, дублирование необходимой для них звуковой и зрительной информации (а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации) знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
Прокуратура просила суд обязать школы разместить на входе в их здания вывески с названием организации, графиком работы, планом здания, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне.
Также речь шла о размещения в зданиях образовательных организаций тактильных табличек с указателями кабинетов, выходов, поворотов, лестниц по всему пути передвижения инвалидов.
Последним требованием стало приобретения индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры. Впрочем, на данном пункте силовики в ходе процесса решили не настаивать, т. к. в школах отсутствуют помещения для проведения массовых мероприятий - эти приборы необходимы только в них.
Представитель муниципального управления образования, выступавшего в качестве третьего лица, отметил, что для проведения требуемых работ необходимо выделение из районного бюджета средств.
Рассмотрев все аспекты дела, суд обязал школы обеспечить шрифтом Брайля, тактильными табличками все, о чем говорила прокуратура. На исполнение решения суда отведен год. За отведенные 12 месяцев муниципалам надо решить вопрос выделения финансирования, изготовления и размещения.
Фото: «Номер один»