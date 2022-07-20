В Улан-Удэ волонтеры рассказали трогательную историю спасения щенка

Волонтеры благотворительного фонда «Собака счастья» в своих соцсетях рассказали о непростой борьбе за жизнь обаятельного щенка по кличке Амир. Неизвестные выбросили его на улицу. Его подобрала неравнодушная активистка и буквально заменила Амиру маму. Песик поначалу вел себя очень активно и быстро стал любимцем подписчиков «Собаки счастья». Однако вскоре выяснилось, что жизнь на улице отразилась на питомце – у него обнаружили парвовирусный энтерит.







Как сообщают в паблике, лечение начали сразу – отправили на капельницы, приобрели дорогие лекарства и забрали на передержку в теплый дом. В итоге волонтер совершила настоящий подвиг!

«20 дней! Именно столько дней Ирина делала все, чтобы спасти Амира. Днями и ночами Ирина следила за его состоянием, давала таблетки, ставила уколы. Два раза в день она ездила в клинику с ним, чтобы ставить капельницы и проверять анализы. Спала 3-4 часа в день, чтобы не пропустить момент, когда ему станет хуже, быть рядом и помочь. Ей пришлось взять неделю отпуска на работе, потому что силы были исчерпаны. Но она справилась и Амир справился! Амир выздоровел! И теперь избалован, изнежен, зацелован, живет с кошками и совсем не хочет переселяться на улицу» - радостно сообщили в фонде.



На сегодняшний день жизни малыша уже ничего не угрожает, скоро ему начнут искать новый дом.

«Пока Ирина продолжает наблюдать за состоянием, но самое страшное позади. Скоро Амиру начнём искать хозяев, но, поверьте, Ира будет очень требовательна» - пишут в паблике.

Пережив столько сложностей, понятно, почему теперь малыш должен попасть к самым лучшим хозяевам. Подписчики паблика радостно восприняли эту новость. «Амирчик просто красавчик и чудо как хорош. Ирине спасибо огромное! Здоровья вам всем, добра и благополучия!», «Какая замечательная, греющая сердце новость», «Маленький зайчик!» - пишут в комментариях.

К слову, лечение Амира обошлось в 18 300 рублей. И его история – не единственная. Ежедневно волонтеры спасают множество питомцев – сейчас на кураторстве фонда 85 хвостатых, а дом они нашли аж для 600 подопечных.

Вся деятельность Фонда «Собака счастья» является некоммерческой, а осуществляется благодаря неравнодушным гражданам и волонтерам. Животных отдают в добрые руки уже стерилизованных (кастрированных) и привитых. Если же питомца пристраивают в маленьком возрасте, когда проводить ему стерилизацию или кастрацию рано, то обязательно договариваются на дальнейшее проведение этой процедуры.

Для того, чтобы финансово помочь сообществу, можно воспользоваться реквизитами, прикрепленными ниже. Если вы хотите присмотреть себе кошку или собаку, можно заглянуть в группу "Собака счастья" по ссылке.

МИР для сборов: 2202 2032 5608 4080 Екатерина Павловна К.

Система быстрых платежей и номер Киви кошелька: 89025310108

Счёт Тинькофф: 2200700129906078

Яндекс деньги: 4100116878904434

*Скопировать номера можно по ссылке в профиле



Расчётный счёт: 40701810809160000010

ИНН: 0326591662

Банк: БУРЯТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ М8601 ПАО СБЕРБАНК

БИК: 048142604

*Если у вас есть сбербанк-онлайн, для перевода на р/с просто введите в поиске «Собака счастья»

Фото: "Собака счастья"