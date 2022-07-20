Общество 20.07.2022 в 15:35

Мэр Улан-Удэ пригрозил судом дорожникам, испортившим аллею

Подрядчик пока не торопится компенсировать ущерб в добровольном порядке
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Текст: Константин Воронов
Мэр Улан-Удэ пригрозил судом дорожникам, испортившим аллею
Сегодня на планерном совещании мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков потребовал доложить о ситуации с повреждением аллеи на улице Лимонова, которую допустила подрядная организация «Дорстройинвест» в ходе ремонта дороги, и принять все меры по ее восстановлению.

Напомним, во время установки бордюрных камней были повреждены 67 деревьев. Отдел экологии Комитета городского хозяйства составил опись и рассчитал компенсационную выплату в размере 820 тысяч рублей. Требование о выплате направлено подрядной организации.

- Управление административного контроля КГХ вызвало подрядчика на явку 21 июля для составления протокола об административном правонарушении. Подрядчику грозят штрафные санкции от 60 до 100 тысяч рублей. Повреждения были большие, кроме того, подрядчик не среагировал сразу, пришлось отрабатывать с ним, направлять официальные уведомления. На сегодня от подрядчика так и не поступил ответ, будет ли он восстанавливать аллею в добровольном порядке. Отмечу, если подрядчик добровольно не оплатит компенсационную выплату за порчу зелёных насаждений, деньги будут взысканы в судебном порядке, - доложил руководитель администрации Железнодорожного района Николай Попов.

По его словам, совместно с Комитетом городского хозяйства, городским лесничеством и Комитетом по архитектуре и градостроительству отрабатывается вопрос замены зелёных насаждений и устройства живой изгороди.

- Включайте полный механизм и решайте проблему. Подавайте в суд на подрядчика. И заменять хорошую аллею на изгородь не нужно. Должна быть именно аллея, это же красивая часть Железнодорожного района, здесь много социальных объектов – школы, сады, стадионы, парк. Подрядчик несет ответственность, с его помощью и восстанавливайте аллею, - сказал Игорь Шутенков.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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