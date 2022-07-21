Общество 21.07.2022 в 06:00
В Бурятии врачи ответили за незаконную прививку
Заиграевская ЦРБ и семья Ивановых заключили мировое соглашение
Текст: Ольга Лазарева
В Заиграевском мировом суде заключено мировое соглашение между Заиграевской ЦРБ и семьей Ивановых. Медики предложили сделать ребенку полное медицинское обследование, а также выплатили моральный ущерб.
Так завершился скандал между ученицей Усть-Брянской школы Вероникой и ее родителями, о котором писало наше издание. Напомним, 16 декабря прошлого года ученица Усть-Брянской школы Вероника пришла сдавать пробный экзамен по математике. В этот же день медсестра местной ЦРБ поставила вакцину неизвестного происхождения и дала ребенку какие-то капли. После чего школьнице стало плохо.
Родственники девочки пребывали в шоке, так как они не давали своего согласия ни на какие прививки. Более того, их даже не проинформировали о том, что такого рода мероприятия запланированы в этот день в школе. Судя по Календарю профилактических прививок, это была прививка от дифтерии. Даже спустя несколько месяцев после случившегося у Вероники по-прежнему остались проблемы со здоровьем и самочувствием. По мнению матери, это может быть связано с тем, что у дочери имелись медицинские противопоказания к поставленной ей прививке.
Мама школьницы Ольга Иванова, жительница Заиграевского района, стала жаловаться во все инстанции, но ей не сразу удалось привлечь виновных к ответу. По словам Ольги, сначала вину за произошедшее пытались взвалить на нее и на ее ребенка.
Ольга обратилась с жалобами в надзорные органы. Минздрав после проведения служебной проверки подтвердил ряд нарушений, допущенных медицинскими работниками. Администрации Заиграевской ЦРБ вынесены дисциплинарные взыскания в виде выговора медсестре, фельдшеру и врачу общей практики.
Свой вердикт вынесла и прокуратура представлением об устранении выявленных нарушений закона, а также возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Также по постановлению главного санитарного врача по Заиграевскому району юридическому лицу (Заиграевской ЦРБ) назначен штраф в 10 тыс. рублей. А директор школы привлечена к дисциплинарной ответственности в виде замечания.
Окончательную точку в этом деле поставил суд. Во время процесса медики предложили заключить мировое соглашение на выгодных для семьи условиях.
«В ходе производства по делу стороны заключили мировое соглашение, в соответствии с которым ГАУЗ «Заиграевская центральная районная больница» обязуется выдать несовершеннолетнему ребенку направления для обследований в ДРКБ для проведения следующих медицинских обследований: электроэнцефалограмма сосудов головного мозга, РЭГ, УЗИ щитовидной железы, УЗИ брюшной полости, УЗИ почек, рентгенография позвоночника, ФГДС, полное обследование гастроэнтеролога, аллерголога, обследование невролога. Кроме того, анализ крови на витамин Д, направления на полное обследование и необходимое лечение к врачу окулисту и в республиканскую стоматологическую клинику к врачу стоматологу на полное обследование и необходимое лечение», - говорится в решении суда.
Кроме того, в течение семи дней семье должны были выплатить 30 тыс. рублей, что выполнено незамедлительно.
Производство по делу прекратили в связи с утверждением мирового соглашения.
- Я хочу, чтобы, увидев мой пример, стало больше людей, которые будут бороться за справедливость. Ведь здоровье наше и наших детей - это самое главное. Конечно, никто не застрахован от ошибок, но за них обязательно нужно отвечать по закону. Тогда и таких ошибок тоже сразу станет меньше, - считает мама школьницы.
Имена и фамилии матери и ее несовершеннолетней дочери изменены.
Фото: pixabay.com
Так завершился скандал между ученицей Усть-Брянской школы Вероникой и ее родителями, о котором писало наше издание. Напомним, 16 декабря прошлого года ученица Усть-Брянской школы Вероника пришла сдавать пробный экзамен по математике. В этот же день медсестра местной ЦРБ поставила вакцину неизвестного происхождения и дала ребенку какие-то капли. После чего школьнице стало плохо.
Родственники девочки пребывали в шоке, так как они не давали своего согласия ни на какие прививки. Более того, их даже не проинформировали о том, что такого рода мероприятия запланированы в этот день в школе. Судя по Календарю профилактических прививок, это была прививка от дифтерии. Даже спустя несколько месяцев после случившегося у Вероники по-прежнему остались проблемы со здоровьем и самочувствием. По мнению матери, это может быть связано с тем, что у дочери имелись медицинские противопоказания к поставленной ей прививке.
Мама школьницы Ольга Иванова, жительница Заиграевского района, стала жаловаться во все инстанции, но ей не сразу удалось привлечь виновных к ответу. По словам Ольги, сначала вину за произошедшее пытались взвалить на нее и на ее ребенка.
Ольга обратилась с жалобами в надзорные органы. Минздрав после проведения служебной проверки подтвердил ряд нарушений, допущенных медицинскими работниками. Администрации Заиграевской ЦРБ вынесены дисциплинарные взыскания в виде выговора медсестре, фельдшеру и врачу общей практики.
Свой вердикт вынесла и прокуратура представлением об устранении выявленных нарушений закона, а также возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Также по постановлению главного санитарного врача по Заиграевскому району юридическому лицу (Заиграевской ЦРБ) назначен штраф в 10 тыс. рублей. А директор школы привлечена к дисциплинарной ответственности в виде замечания.
Окончательную точку в этом деле поставил суд. Во время процесса медики предложили заключить мировое соглашение на выгодных для семьи условиях.
«В ходе производства по делу стороны заключили мировое соглашение, в соответствии с которым ГАУЗ «Заиграевская центральная районная больница» обязуется выдать несовершеннолетнему ребенку направления для обследований в ДРКБ для проведения следующих медицинских обследований: электроэнцефалограмма сосудов головного мозга, РЭГ, УЗИ щитовидной железы, УЗИ брюшной полости, УЗИ почек, рентгенография позвоночника, ФГДС, полное обследование гастроэнтеролога, аллерголога, обследование невролога. Кроме того, анализ крови на витамин Д, направления на полное обследование и необходимое лечение к врачу окулисту и в республиканскую стоматологическую клинику к врачу стоматологу на полное обследование и необходимое лечение», - говорится в решении суда.
Кроме того, в течение семи дней семье должны были выплатить 30 тыс. рублей, что выполнено незамедлительно.
Производство по делу прекратили в связи с утверждением мирового соглашения.
- Я хочу, чтобы, увидев мой пример, стало больше людей, которые будут бороться за справедливость. Ведь здоровье наше и наших детей - это самое главное. Конечно, никто не застрахован от ошибок, но за них обязательно нужно отвечать по закону. Тогда и таких ошибок тоже сразу станет меньше, - считает мама школьницы.
Имена и фамилии матери и ее несовершеннолетней дочери изменены.
Фото: pixabay.com