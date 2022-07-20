В Бурятии суд удвоил штраф за порчу земель сельхозназначения в Иволгинском районе

В Бурятии за неуплату в срок административного штрафа наказано предприятие, добывавшее гравийную смесь в пригородном с Улан-Удэ Иволгинском районе, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.В ноябре 2021 года в ходе выездного обследования сотрудниками Россельхознадзора участка в Иволгинском районе был выявлен факт самовольного снятия и перемещения плодородного слоя почв на площади 28 830 квадратных метров, перекрытие плодородного слоя почв грунтовыми насыпями на общей площади 45 789 квадратных метров и несанкционированное размещение твердых коммунально-бытовых и строительных отходов на площади 1 555 квадратных метров.Исходя из этого, 3 марта 2022 года арендатор, на участке которого добывалась гравийная смесь, привлечен к административной ответственности с назначением штрафа в размере 200 тыс рублей. Так как административный штраф в установленный срок оплачен не был, материалы дела направлены в мировой суд Железнодорожного района Улан-Удэ.Судья признал юридическое лицо виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа), и назначил наказание на сумму 400 тыс рублей.Фото: 38fsvps.ru