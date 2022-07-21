В Бурятии в июне снижались цены

В июне нынешнего года по сравнению с маем индекс потребительских цен в Бурятии составил 99,4 %, в том числе на продовольственные товары 99,6 %, непродовольственные товары – 98,4 %, услуги – 101,2 %, сообщает Бурятстат.Значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало снижение цен на плодоовощную продукцию. Более всего подешевели помидоры свежие на 26,3 %, капуста белокочанная свежая - на 19,9 %, огурцы свежие на - 15,4 %, бананы, чеснок – на 9,1 %, лимоны – на 6,2 %, виноград – на 4,7 %, зелень свежая – на 4,5 %. Повышение цен наблюдается на картофель на 7,1 %, морковь – на 6,6 %, лук репчатый – на 6,2 %, овощи замороженные – на 6,1 %, свеклу столовую – на 4,4 %, сухофрукты – на 3,2 %, яблоки – на 3,1 %, ягоды замороженные – на 3,0 %.Также снизились цены на кофе натуральный растворимый на 8,6 %, пиво – на 6,2 %, майонез – на 4,7 %, филе рыбное, консервы мясные для детского питания – на 4,5 %, овсяные хлопья «Геркулес» - на 4,2 %, шоколад – на 3,9 %, вино игристое отечественное – на 3,6 %, бараночные изделия – на 3,5 %, йогурт – на 3,4 %, консервы фруктово-ягодные для детского питания – на 2,8 %, воду минеральную и питьевую – на 2,7 %, говядину бескостную – на 2,6 %, овощи натуральные консервированные, маринованные – на 2,3 %.По группе «Хлеб и хлебобулочные изделия» наблюдается рост цен на хлопья из злаков (сухие завтраки) на 3,1 %, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной - на 3,0 %, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов – на 2,6 %.Среди прочих продовольственных товаров увеличились цены на баранину (кроме бескостного мяса) на 15,6 %, карамель – на 9,0 %, чай черный байховый - на 8,7 %, мороженое сливочное – на 7,9 %, маргарин – на 7,2 %, сыры сычужные твердые и мягкие – на 6,7 %, креветки мороженые неразделанные – на 6,3 %, соль поваренную пищевую – на 6,2 %, консервы овощные для детского питания – на 5,8 %, молоко сгущенное с сахаром – на 5,5 %, кальмары мороженые – на 4,9 %, соки фруктовые – на 4,4 %.Среди непродовольственных товаров значительное снижение цен отмечено на велосипед для дошкольников на 19,3 %, легковой автомобиль импортный подержанный – на 10,7 %, коньки роликовые – на 7,1 %, краску для волос – на 6,3 %, электроутюг с терморегулятором, пароувлажнителем – на 5,9 %, телевизор – на 5,4 %, дрель электрическую – на 5,3 %, телефонный аппарат стационарный – на 5,2 %, туалетную воду – на 5,1 %, фотоаппарат – на 4,8 %, плиту бытовую – на 4,7 %.Цены на строительные материалы в среднем снизились на 2,2 %, в том числе на плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные на 7,6 %, металлочерепицу - на 6,0 %, доску обрезную – на 5,8 %, рубероид – на 4,4 %, еврошифер – на 3,7 %, ламинат – на 3,0 %, кирпич красный – на 2,1 %. Краски масляные, эмали подорожали на 3,8 %, стекло оконное листовое – на 2,0 %, обои бумажные – на 1,3 %.По группе «Моющие и чистящие средства» наблюдается наибольший рост цен на жидкие чистящие и моющие средства на 6,7 %, мыло туалетное - на 6,3 %, дезинфицирующее средство для поверхностей – на 4,8 %, мыло хозяйственное - на 1,3 %.Среди прочих непродовольственных товаров увеличились цены на кроссовые туфли для взрослых на 14,3 %, крем для рук – на 10,7 %, тетрадь школьную – на 8,7 %, флеш-накопитель USB, сухие корма для домашних животных – на 8,4 %, сорочку верхнюю для мальчиков школьного возраста – на 8,3 %, дезодорант – на 7,7 %, кроссовые туфли для детей – на 6,9 %, шампунь – на 6,4 %, гель для душа – на 6,0 %, пену для бритья – на 5,6 %.Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП) снизились, в том числе на канефрон Н на 6,8 %, нафазолин – на 4,9 %, синупрет – на 4,5 %, нимесулид – на 3,7 %, ренгалин – на 3,6 %, метамизол натрия (Анальгин отечественный) – на 3,1 %, эссенциале форте Н – на 2,9 %, левомеколь – на 2,8 %, афобазол – на 2,1 %.Цены на лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, снизились на 0,9 %, в том числе на супрастин на 6,3 %, гриппферон - на 6,1 %, эналаприл – на 5,5 %, ацетилцистеин (АЦЦ) – на 5,0 %, фосфоглив – на 4,1 %, бисопролол – на 3,4 %, цефтриаксон – на 2,7 %, умифеновир (Арбидол) – на 2,6 %, азитромицин – на 2,4 %, амброксол, колекальциферол (Витамин Д3) – на 2,3 %, ксарелто – на 1,7 %.Среди медицинских товаров и перевязочных материалов снизились цены на аппарат для измерения артериального давления электронный на 1,2 %, термометр медицинский электронный стандартный – на 0,5 %.В июне 2022 года среди наблюдаемых видов услуг значительные изменения зарегистрированы в сфере зарубежного туризма. Поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии подорожали в 1,7 раза, отдых в Турции – на 14,3 %, поездки в Среднюю Азию – на 2,1 %. Снижение цен отмечено на поездки в отдельные страны Южной Азии на 11,6 %, отдых в Египете – на 7,6 %.В сфере услуг пассажирского транспорта проезд в поездах дальнего следования стали дороже на 15,8 %, такси – на 1,6 %.Повышение цен также отмечено на проживание в гостинице 3* на 13,7 %, плату за пересылку простой посылки внутри России массой 1-2 кг – на 6,8 %, проживание в гостинице 4-5* - на 5,7 %, отдых в санатории – на 3,5 %, маникюр – на 3,0 %, дом отдыха, пансионат, изготовление гроба – на 2,7 %, ремонт брюк из всех видов тканей – на 2,5 %, абонентскую плату за доступ к сети Интернет – на 2,3 %, абонентскую плату за пакет услуг сотовой связи – на 1,6 %.Плата за пользование потребительским кредитом снизилась на 12,0 %.Фото: pixabay.com