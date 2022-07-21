Общество 21.07.2022 в 08:00

В Бурятии в июне снижались цены

Это коснулось продуктов и непродовольственных товаров, утверждает Бурятстат
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Текст: Номер один
В Бурятии в июне снижались цены
В июне нынешнего года по сравнению с маем индекс потребительских цен в  Бурятии составил 99,4 %, в том числе на продовольственные товары 99,6 %, непродовольственные товары – 98,4 %, услуги – 101,2 %, сообщает Бурятстат.

Значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало снижение цен на плодоовощную продукцию. Более  всего  подешевели  помидоры свежие на 26,3 %, капуста белокочанная свежая - на 19,9 %, огурцы свежие на - 15,4 %, бананы, чеснок – на 9,1 %, лимоны – на 6,2 %, виноград – на 4,7 %, зелень свежая – на 4,5 %. Повышение цен наблюдается на картофель на 7,1 %, морковь – на 6,6 %, лук репчатый – на 6,2 %, овощи замороженные – на 6,1 %,  свеклу столовую  –  на  4,4 %,  сухофрукты – на 3,2 %,  яблоки – на 3,1 %, ягоды замороженные – на 3,0 %.

Также снизились цены на кофе натуральный растворимый на 8,6 %, пиво – на 6,2 %, майонез – на 4,7 %, филе рыбное, консервы мясные для детского питания – на 4,5 %, овсяные хлопья «Геркулес» - на 4,2 %, шоколад – на 3,9 %, вино игристое отечественное – на 3,6 %, бараночные изделия – на 3,5 %, йогурт – на 3,4 %, консервы фруктово-ягодные для детского питания – на 2,8 %,  воду  минеральную  и питьевую – на 2,7 %, говядину бескостную – на 2,6 %, овощи натуральные консервированные, маринованные – на 2,3 %.

По группе «Хлеб и хлебобулочные изделия» наблюдается рост цен на хлопья из злаков (сухие завтраки)  на 3,1 %, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной - на 3,0 %, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов – на 2,6 %.

Среди прочих продовольственных товаров увеличились цены на  баранину (кроме бескостного мяса) на 15,6 %,  карамель – на 9,0 %, чай черный байховый  - на 8,7 %, мороженое сливочное – на 7,9 %, маргарин – на 7,2 %, сыры сычужные твердые и мягкие – на 6,7 %, креветки мороженые неразделанные – на 6,3 %,  соль  поваренную пищевую – на 6,2 %,  консервы овощные для детского питания – на 5,8 %,  молоко сгущенное с сахаром – на 5,5 %, кальмары мороженые – на 4,9 %, соки фруктовые – на 4,4 %.

Среди непродовольственных товаров значительное снижение цен отмечено на велосипед для дошкольников  на  19,3 %, легковой автомобиль импортный подержанный – на 10,7 %, коньки роликовые – на 7,1 %, краску для волос – на 6,3 %, электроутюг с терморегулятором, пароувлажнителем – на 5,9 %, телевизор – на 5,4 %, дрель электрическую – на 5,3 %,   телефонный аппарат стационарный – на 5,2 %, туалетную воду – на 5,1 %, фотоаппарат – на 4,8 %, плиту бытовую – на 4,7 %.

Цены на строительные материалы в  среднем  снизились  на 2,2 %, в том числе на плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные на 7,6 %, металлочерепицу -  на 6,0 %, доску обрезную – на 5,8 %, рубероид – на 4,4 %, еврошифер – на 3,7 %,  ламинат – на 3,0 %, кирпич красный – на 2,1 %. Краски масляные, эмали подорожали на 3,8 %, стекло оконное листовое – на 2,0 %, обои бумажные – на 1,3 %.

По группе «Моющие и чистящие средства» наблюдается наибольший рост цен на жидкие чистящие и моющие средства на 6,7 %, мыло туалетное - на 6,3 %, дезинфицирующее средство для поверхностей – на 4,8 %, мыло хозяйственное - на 1,3 %.

Среди прочих непродовольственных товаров увеличились цены на кроссовые туфли для взрослых на 14,3 %, крем для рук – на 10,7 %, тетрадь школьную – на 8,7 %, флеш-накопитель USB, сухие корма для домашних животных – на 8,4 %, сорочку верхнюю для мальчиков школьного возраста – на 8,3 %, дезодорант – на 7,7 %, кроссовые туфли для детей – на 6,9 %, шампунь – на 6,4 %, гель для душа – на 6,0 %, пену для бритья – на 5,6 %.

Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным  препаратам (ЖНВЛП) снизились, в том  числе на канефрон Н на 6,8 %, нафазолин – на 4,9 %, синупрет – на 4,5 %, нимесулид – на 3,7 %, ренгалин – на 3,6 %,    метамизол натрия (Анальгин отечественный) – на 3,1 %, эссенциале форте Н – на 2,9 %, левомеколь – на 2,8 %, афобазол – на 2,1 %.

Цены на лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, снизились на 0,9 %, в том числе на супрастин на 6,3 %, гриппферон - на 6,1 %, эналаприл – на 5,5 %, ацетилцистеин (АЦЦ) – на 5,0 %, фосфоглив – на 4,1 %, бисопролол – на 3,4 %, цефтриаксон – на 2,7 %, умифеновир (Арбидол) – на 2,6 %, азитромицин – на 2,4 %, амброксол, колекальциферол (Витамин Д3) – на 2,3 %, ксарелто – на 1,7 %.

Среди медицинских  товаров  и  перевязочных  материалов  снизились цены  на  аппарат для измерения артериального давления электронный на 1,2 %, термометр медицинский электронный стандартный – на 0,5 %.

В июне 2022 года среди наблюдаемых видов услуг значительные изменения зарегистрированы в сфере зарубежного туризма. Поездки в отдельные страны Юго-Восточной  Азии  подорожали  в 1,7  раза,  отдых  в Турции – на 14,3 %,  поездки в Среднюю Азию – на 2,1 %. Снижение цен отмечено на поездки в отдельные страны Южной Азии на 11,6 %, отдых в Египете – на 7,6 %.

В сфере услуг пассажирского транспорта проезд в поездах дальнего следования стали дороже на 15,8 %, такси – на 1,6 %.  

Повышение цен также отмечено на проживание в гостинице 3* на 13,7 %, плату за пересылку простой посылки внутри России массой 1-2 кг – на 6,8 %, проживание в гостинице 4-5* - на 5,7 %, отдых в санатории – на 3,5 %, маникюр – на 3,0 %, дом отдыха, пансионат, изготовление гроба – на 2,7 %, ремонт брюк из всех видов тканей – на 2,5 %,   абонентскую плату за доступ к сети Интернет – на 2,3 %, абонентскую плату за пакет услуг сотовой связи – на 1,6 %.

Плата за пользование потребительским кредитом снизилась на 12,0 %.

Фото: pixabay.com
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