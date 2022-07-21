В Бурятии построят еще 14 новых детсадов

В Бурятии будет построено еще 14 новых детских садов, соответствующее решение принято Министерством образования России. Как сообщили в республиканском Минстрое, несмотря на активную стройку, в республике многие районы не доукомплектованы дошкольными и средними образовательными учреждениями.Новые детсады будут построены в 5 районах Бурятии, а также в Улан-Удэ и Северобайкальске. Зампред правительства Бурятии Евгений Луковников, министр строительства Николай Рузавин и начальник УКСа Анатолий Урбанов уже осмотрели площадки под их строительство.«Мы рассмотрели большую часть участков, предложенных муниципальными образованиями, но не все они подошли под строительство, что-то пришлось перенести в связи с отсутствием инженерных коммуникаций. Еще один важный фактор - детский сад или школа должны быть максимально доступны для людей. Поэтому при выборе мы также учитывали этот факт», - рассказал Евгений Луковников.В свою очередь министр строительства Николай Рузавин привел пример.«В селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района выделенный муниципальным образованием участок под детский сад находился по дороге на полигон твердых бытовых отходов. Естественно, мы этот участок сразу отклонили и приняли решение, что этот садик будет строиться рядом со школой, которая сейчас строится», – рассказал Николай Рузавин.Детсады рассчитаны на разную вместимость, с учетом потребности населения - от 50 до 280 детей. Самые большие будут построены в Улан-Удэ и Северобайкальске.Из 14 детсадов на шесть уже готова проектная документация, по остальные ее разработка начнется в ближайшее время.«Мы сейчас готовим всю документацию на конкурсные процедуры на проектирование и строительство детсадов, на следующей неделе будут объявлены торги. Строительство начнется уже в этом году», – рассказал начальник Управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.Список населенных пунктов, где будут построены детские сады:- ДНТ «Багульник» с. Нижний Саянтуй Тарбагатайского района – 240 мест.- с. Иволгинск Иволгинского района – 100 мест.- с. Сужа Иволгинского района – 250 мест.- с. Нижняя Иволга Иволгинского района – 150 мест.- с. Сотниково Иволгинского района – 240 мест.- мкр. Шишковка Улан-Удэ – 240 мест.- ул. Гармаева Улан-Удэ – 100 мест.- ДНТ «Перспектива» Улан-Удэ – 280 мест.- с. Баянгол Закаменского района – 80 мест.- с. Санага Закаменского района – 100 мест.- Северобайкальск – 280 мест.- п. Николаевский Тарбагатайского района – 100 мест.- с. Подлопатки Мухоршибирского района – 50 мест.- с. Телемба Еравнинского района – 50 мест.Как отметили в Минстрое, строительство детских садов будут вестись за счет федеральных средств.Фото: Минстрой Бурятии