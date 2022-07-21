В Улан-Удэ на пешеходном переходе ребенок провалился ногой в ливневку

В местном сообществе «Аноним 03» местная жительница опубликовала тревожную историю. Горожанка сообщает, что на перекрестке улиц Смолина и Советская прямо на пешеходном переходе ее ребенок одной ногой полностью провалился в ливневую канализацию.

«Ездили к травматологу: ушибы и гематомы. Спустя несколько дней в одной большой гематоме образовался гнойник и нам пришлось идти к хирургу вырезать, теперь каждый день ездим на перевязки. Ладно мы, отделались легко, сейчас самое главное, чтобы еще кто-то туда не провалился. Уважаемый комбинат по благоустройству, сделайте, пожалуйста, что-нибудь», - обращается женщина.



К своему посту жительница приложила соответствующие фото, справку от врача и снимок той самой ливневки. Видно, что ее прутья действительно широки. При этом в комментариях нашлись люди, кто также пострадал на этом месте.







«Мой сын тоже ногой провалился там, когда перебегали улицу, это было года 4 назад, емы было 6 лет. Помню, сильно плакал, потом уже дня через 2 опухло колено, сделали прокол в больнице и выкачали жидкость. Там вообще впервые переходили дорогу и не знали, что там какая-то ливневка. Я как обычно, крутя головой, смотрела на машины, держа за руки детей. Так что будьте очень осторожны!»

- предупреждает другая горожанка в комментариях.



«В данном месте взрослые люди проваливаются, несколько лет назад МЧС из-за этого вызывали. Уже лет 10 люди жалуются, но канализацию на Смолина так и не ремонтируют»

- добавляют там же.



«Чертова стабильность, я в 2005 году в нее же проваливался, будучи щеглом, но легко отделался. Еще много лет, думаю, она там пробудет», - сообщает улан-удэнец.







Фото: "Аноним 03"