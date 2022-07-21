Общество 21.07.2022 в 14:34
В Бурятии в поселке Таксимо на пожаре пострадал человек
Мужчина, перенесший инсульт и с трудом двигающийся, решил покурить в постели
Текст: Номер один
В Бурятии сегодня около 10 часов утра на единый номер вызова экстренных служб «Система 112» поступила сообщение о возгорании дома в посёлке Таксимо. На место происшествия выехал боевой расчет пожарной части Муйского отряда ГПС Бурятии, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС. .
Как выяснилось, 57-летний хозяин дома, который недавно перенёс инсульт и с трудом передвигается, курил в постели и уснул. В результате чего произошло загорание постельных принадлежностей. От воздействия огня, мужчина проснулся и при помощи соседки, которая обнаружила пожар и сообщила в пожарную охрану, выбрался из дома.
На момент прибытия пожарных происходило горение в спальне дома. Очаг ликвидировали в течение получаса, не дав огню распространиться на весь дом.
Общая площадь возгорания составила 48 квадратных метров. Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при курении.
Мужчина был доставлен в Муйскую Центральную районную больницу с отравлением угарным газом и ожогами рук, спины и, частично, головы.
Напомним, что сегодня же по причине неосторожного обращения с огнем в Курумканском районе произошел пожар, при котором погиб человек.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
Как выяснилось, 57-летний хозяин дома, который недавно перенёс инсульт и с трудом передвигается, курил в постели и уснул. В результате чего произошло загорание постельных принадлежностей. От воздействия огня, мужчина проснулся и при помощи соседки, которая обнаружила пожар и сообщила в пожарную охрану, выбрался из дома.
На момент прибытия пожарных происходило горение в спальне дома. Очаг ликвидировали в течение получаса, не дав огню распространиться на весь дом.
Общая площадь возгорания составила 48 квадратных метров. Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при курении.
Мужчина был доставлен в Муйскую Центральную районную больницу с отравлением угарным газом и ожогами рук, спины и, частично, головы.
Напомним, что сегодня же по причине неосторожного обращения с огнем в Курумканском районе произошел пожар, при котором погиб человек.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
Тегииницдент пожар пострадавший