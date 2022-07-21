В Бурятии проходят ветеринарные учения

Сегодня 21 июля 2022 г. в с. Большой Луг Бичурского района проходят ветеринарные учения, - сообщил в своих соцсетях министр сельского хозяйства Галсан Дареев. По легенде из Забайкальского края в бурятское село проник ящур.В учениях задействованы почти 150 человек личного состава ветеринарных служб Республики Бурятия, Забайкальского края, Иркутской области, МВД по РБ, МЧС по РБ, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, Минздрава РБ, Администрации Бичурского района и др.Также приехали наблюдатели из Монголии.- На мероприятии задействованы около 60 единиц техники, в том числе дезинфекционные машины, передвижная лаборатория РСХН, передвижная формалиновая кабина, пожарные машины МЧС, патрульные машины ДПС, машины скорой медицинской помощи, грузовые автомобили, экскаватор, большая 10-тонная трупосжигательная машина. Будет введён карантин, установлены КПП, изъятие и уничтожение "трупов" животных и прочее, - сообщили в пресс-службе министерства.