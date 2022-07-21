Общество 21.07.2022 в 14:57
В Бурятии проходят ветеринарные учения
По легенде в село Большой луг проник ящур из Забайкальского края
Текст: Номер один
Сегодня 21 июля 2022 г. в с. Большой Луг Бичурского района проходят ветеринарные учения, - сообщил в своих соцсетях министр сельского хозяйства Галсан Дареев. По легенде из Забайкальского края в бурятское село проник ящур.
В учениях задействованы почти 150 человек личного состава ветеринарных служб Республики Бурятия, Забайкальского края, Иркутской области, МВД по РБ, МЧС по РБ, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, Минздрава РБ, Администрации Бичурского района и др.
Также приехали наблюдатели из Монголии.
- На мероприятии задействованы около 60 единиц техники, в том числе дезинфекционные машины, передвижная лаборатория РСХН, передвижная формалиновая кабина, пожарные машины МЧС, патрульные машины ДПС, машины скорой медицинской помощи, грузовые автомобили, экскаватор, большая 10-тонная трупосжигательная машина. Будет введён карантин, установлены КПП, изъятие и уничтожение "трупов" животных и прочее, - сообщили в пресс-службе министерства.
В учениях задействованы почти 150 человек личного состава ветеринарных служб Республики Бурятия, Забайкальского края, Иркутской области, МВД по РБ, МЧС по РБ, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, Минздрава РБ, Администрации Бичурского района и др.
Также приехали наблюдатели из Монголии.
- На мероприятии задействованы около 60 единиц техники, в том числе дезинфекционные машины, передвижная лаборатория РСХН, передвижная формалиновая кабина, пожарные машины МЧС, патрульные машины ДПС, машины скорой медицинской помощи, грузовые автомобили, экскаватор, большая 10-тонная трупосжигательная машина. Будет введён карантин, установлены КПП, изъятие и уничтожение "трупов" животных и прочее, - сообщили в пресс-службе министерства.
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