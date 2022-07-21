Общество 21.07.2022 в 15:21

В Бурятии районная прокуратура неожиданно стала ценным свидетелем

Благодаря видеокамерам на ее здании в райцентре поймали магазинного вора
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Текст: Номер один
В Бурятии районная прокуратура неожиданно стала ценным свидетелем
В Бурятии задержан и осужден 17-летний вор, обокравший сельский магазин в северном райцентре Багдарин, сообщили в Баунтовском районном суде. Юноша, уже имеющий судимость за кражу, вновь решил «пойти на  дело».

В два часа ночи он попытался  проникнуть  в магазин через веранду. Сначала орудовал  монтировкой, пытаясь взломать  дверь, ведущую в подсобное помещение магазина, а потом начал попросту пинать по двери,  которая после  нескольких  ударов   наконец-то подалась, но  сработала звуковая  сигнализация.  Испугавшись, взломщик убежал на безопасное  расстояние, и решил  выждать. К  магазину  никто не приехал, сигнализация  выключилась, и парень  решил  вернуться. В итоге он проник  в подсобку, где стояли  коробки с сигаретами,  семечками, чипсами, кондитерскими  изделиями. Все это  добро  воришка шустро  перенес на территорию  кочегарки, расположенной через забор.

Затем он попросил  знакомого подростка перетащить коробки на территорию старого асфальтового  завода, при  этом  заверил напарника,  что  мероприятие это абсолютно некриминальное, но почему-то не  объяснил младшему товарищу, почему  действовать следует глубокой  ночью, тайно  и быстро. Похищенный товар был перенесен и  спрятан  на  территории  заброшенного асфальтового  завода.

Свидетелей  тому не  было, но загадочные перемещения  двух подростков с коробками зафиксировали камеры наружного наблюдения, установленные на здании районной прокуратуры. Все остальное стало для «делом техники» уже для полиции.  

Ущерб от кражи  превысил 270 тыс рублей,  были похищены сигареты , а  также кондитерские  изделия, сухарики, семечки, чипсы, макароны. Через  три дня  предприимчивый паренек  сбыл  краденое  заезжему незнакомцу за 10 тысяч  рублей, при  этом покупатель  не стал задавать продавцу неудобных  вопросов о происхождении продуктов, явно  польстившись на ценник.

В судебном  заседании несовершеннолетний  свою вину признал полностью,  в силу статьи 51 Конституции РФ от дачи показаний отказался.  Приговором суда  он признан виновным  в краже, ему  назначено наказание в виде лишения свободы на срок в 1 год 6   месяцев, условно с испытательным сроком полтора года. Поможет ли вторая «условка» исправлению юного воришки – это покажет только время.

Приговор суда  вступил в законную  силу.

Фото: pixabay.com
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преступность кража приговор

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