В Улан-Удэ решают проблемы с электроснабжением в ДНТ и СНТ

В Улан-Удэ продолжается процесс передачи электросетевого имущества СНТ и ДНТ, имеющего проблемы с надежностью, на баланс города или ПАО «Россети Сибирь». Это позволит городу ремонтировать и модернизировать сети для стабильного электроснабжения.Как сообщили в мэрии, всего на территории города зарегистрировано 109 СНТ и ДНТ. Из В настоящее время из 25 ДНТ и СНТ, которые имеют большой износ электрических сетей, на баланс города и ПАО «Россети Сибирь» передано 15.В Советском районе это СНТ «20 лет Победы», «Профсоюзник», «Урожай», в Октябрьском районе – СНТ по ул. Ветеранская в мкрн Импульс, СНТ «Металист», в Железнодорожном – СНТ «Алтаргана», «Березовка», «Градостроитель», «Пионер-1», «Пионер-2», «Радуга», «Удачное», «Ясная поляна».– ДНТ и СНТ с имеющейся документацией были переданы на баланс «Россети Сибирь». По СНТ «Зенит» в Советском районе и ДНТ «Удинский» в Железнодорожном районе проводятся работы по регистрации права собственности. После решения суда за ними будет закреплено право собственности, и мы подпишем акт приема-передачи, – сообщил и.о. председателя Комитета городского хозяйства Александр Тюрюханов на планерном совещании мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова. – По другим ДНТ и СНТ, которые без документов, ведется работа по признанию объектов бесхозяйными для дальнейшей передачи объектов в муниципальную собственность.Напомним, на реконструкцию электросетевого хозяйства правительством Бурятии выделено 56,7 млн рублей. После передачи электросетевого имущества запланированы мероприятия по ремонту и реконструкции сетей.Фото: мэрия Улан-Удэ