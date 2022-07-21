Общество 21.07.2022 в 16:06

В Улан-Удэ решают проблемы с электроснабжением в ДНТ и СНТ

Электросетевое имущество передают на баланс города или «Россетей»
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ решают проблемы с электроснабжением в ДНТ и СНТ
В Улан-Удэ продолжается процесс передачи электросетевого имущества СНТ и ДНТ, имеющего проблемы с надежностью, на баланс города или ПАО «Россети Сибирь». Это позволит городу ремонтировать и модернизировать сети для стабильного электроснабжения.

Как сообщили в мэрии, всего на территории города зарегистрировано 109 СНТ и ДНТ. Из В настоящее время из 25 ДНТ и СНТ, которые имеют большой износ электрических сетей, на баланс города и ПАО «Россети Сибирь» передано 15.

В Советском районе это СНТ «20 лет Победы», «Профсоюзник», «Урожай», в Октябрьском районе – СНТ по ул. Ветеранская в мкрн Импульс, СНТ «Металист», в Железнодорожном – СНТ «Алтаргана», «Березовка», «Градостроитель», «Пионер-1», «Пионер-2», «Радуга», «Удачное», «Ясная поляна».

– ДНТ и СНТ с имеющейся документацией были переданы на баланс «Россети Сибирь». По СНТ «Зенит» в Советском районе и ДНТ «Удинский» в Железнодорожном районе проводятся работы по регистрации права собственности. После решения суда за ними будет закреплено право собственности, и мы подпишем акт приема-передачи, – сообщил и.о. председателя Комитета городского хозяйства Александр Тюрюханов на планерном совещании мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова. – По другим ДНТ и СНТ, которые без документов, ведется работа по признанию объектов бесхозяйными для дальнейшей передачи объектов в муниципальную собственность.

Напомним, на реконструкцию электросетевого хозяйства правительством Бурятии выделено 56,7 млн рублей. После передачи электросетевого имущества запланированы мероприятия по ремонту и реконструкции сетей.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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